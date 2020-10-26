【新冠肺炎】消息：本港今日新增個案全屬輸入病例　沒有本地不明源頭個案

▲ 消息指本港今日新增全屬輸入個案。

本港第三波疫情持續，昨日（25日）新增6宗確診個案，當中5宗屬輸入個案，1宗屬源頭不明的本地個案。消息指，本港今日（26日）新增全屬輸入個案，沒有不明源頭個案，故當局下午不設疫情記者會。

昨日新增的源頭不明本地個案，涉及一名42歲男病人（第5,293宗），居於將軍澳富康花園9座，詳情即看：【下一頁】

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，若要進行全港大規模強制檢測，或需要令本港停擺幾天，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩