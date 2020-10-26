【開心速遞】元朗山火波及動物收容所　《愛回家》「佐治」張明偉通宵助毛孩疏散

▲ 《愛•回家之開心速遞》「佐治」張明偉肋毛孩疏散。

《愛•回家之開心速遞》「佐治」張明偉充滿愛心！昨日（10月25日）重陽節八鄉大江埔村發生山火，到今天（10月26日）凌晨山火逼近附近的大樹下善待動物庇護站。

場內約150隻狗和30隻貓的生命受到威脅，因此負責人要緊急把當中貓狗疏散撤離。可貓狗眾多，不論人手，以及協助疏散工具比如寵物籠等一時間不足，於是負責人在網上作呼籲幫忙，當中「佐治」張明偉響應。

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張明偉呼籲小心山火

張明偉事後在個人社文平台稱臨睡前在網上收到動物庇護站要義工助動物疏散，於是二話不說即開車出門幫手，寫道：

去到狗場100米外，已經有義工嘅蹤影。大家雖然互不相識，但都合作得好有條理。當時佢地需要毛巾，冚住啲籠等啲狗唔會驚，咁啱我又有就送哂出去。見倒大家嘅熱心，都真係幾感動！！ 好彩風向改變咗，解除即時嘅危險，否則後果不堪設想！好感謝咁多位義工同消防員徹夜未眠咁進行救援工作。

👏👏👏👏

▲ 張明偉今日深夜趕到元朗狗場。（取自facebook）

最後，張明偉不忘呼籲行山人士注意火種

好明白冇人存心想有火警，但有時無心之失都可以有好大代價，甚至連累無辜。希望大家上山（唔只拜山）真係要特別小心，做個負責任嘅人，記住記住記住要整熄火種。🌊🌊🌊

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大樹下善待動物庇護站在今天早上約9時，在專頁為貓狗報平安，以及多謝熱心人士。

感謝大家超級幫忙😭😭😭

於今日早上6點多經消防員判斷環境安全後

我們已將徹走的貓貓狗狗🐶😻

已經全部安全運返大樹下

位位已經休息中

感謝各界義工

一方有難百方支援

超感動❤️❤️

#感謝大家義工上來幫手仲帶咗好多籠來

「大樹下」是一個主要由義工管理的動物收容，並靠熱心市民捐款來營運，近年亦得到不少藝人支持，身體力行幫助流浪貓狗，助毛孩重覓新家。

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