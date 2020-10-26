【國泰裁員】國泰工會今日召開緊急大會商討新合約　主席王思敏：目前難以評估多少人接受新合約

▲ 國泰空中服務員工會主席王思敏（左）。（資料圖片）

國泰航空日前宣布削減逾5,000名本港員工職位，並停止營運國泰港龍航空，而部分留任員工需於14天內簽署新合約。國泰空中服務員工會主席王思敏表示，今日（26日）將召開緊急會員大會商討資方所訂的新合約，目前難以評估多少人會接受新合約。

國泰空中服務員工會王思敏早前批新合約為「不平等條例」，即看：【下一頁】

王思敏今早接受電台訪問時指，留下的員工需在14天內簽署新合約，如首7天內已簽署合約，公司會提供多一點定額補貼予有關員工，部分同事亦可多獲一年房屋津貼。她提到是在國泰公布重組方案當日才知道合約的條例，部分員工因感到害怕當日已簽新約，事後感到後悔。

她提到，新合約條款頗為「辛辣」，機艙服務員的底薪需永久削減3至4成不等，認為減幅太大；新合約亦列明員工日後若被遣散，強積金供款有可能被對沖，她批評條款與政府的政策大方向背道而馳。另外，條例亦列明工會與資方簽訂的任何協議均不再自動生效，亦不再保障非會員：

工會與公司在過去40多年的協定，就好像被公司單方面一筆勾銷。

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王思敏又指，留下的員工需於11月4日前決定是否簽署新合約，若不簽署會被視為解僱，不可再享有終身福利，甚或被列入黑名單，目前難以評估多少人會接受新合約，工會今日將召開緊急會員大會，商討資方訂定的新合約，並再諮詢法律意見。

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記者：郭詩詩