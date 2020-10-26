【奮鬥吧主播】傳葉璇錄節目拳揮打拍檔何潔　網民翻舊帳二人疑早有私怨

▲ 傳葉璇錄節目爭產品拳揮何潔，網民翻舊帳二人疑早有私怨。

葉璇一向言行出位，被封為「話題女王」。最近她與多名女藝人包括蔡少芬、李彩華、陳法蓉等人參加內地綜藝節目《奪鬥吧主播》，眾人化身網上推銷主播出售產品，近日傳出葉璇在節目中疑為了爭貨與內地藝人何潔大打出手，更有網民翻出二人早已積怨。

葉璇最近接演內地網站的真人騷，與蔡少芬、陳法蓉、李彩華、黃奕、許雅婷等共25位女藝人，化身成直播推銷主播，在節目中推銷貨品並以銷量作為比賽籌碼。

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▲ 葉璇為了爭取銷量，不惜在鏡頭前卸妝。（影片截圖）

傳葉璇何潔大打出手

最近有節目現場觀眾在網上爆料指，早前有一集節目錄影中，葉璇疑因與同組藝人何潔爭貨而在現場大打出手。

該名目擊者透露，本來錄影現場氣氛歡樂融洽，何潔還站在前方清唱，葉璇與其他女藝人站在後方打拍子。

後來卻因為葉璇與何潔要選擇貨品用作直播推銷，兩女碰巧選中同一款又不願相讓，於是便開展了爭執，爭論到一個地步葉璇忍不住向何潔揮拳，何潔出手回敬，兩女在現場打起上來，最後需要由工作人員上前調停。

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▲ 何潔亦有份參加節目《奮鬥吧主播》。（微博圖片）

不過節目播出後，卻未見爆料網民所指的打鬥場面。

事後亦有傳媒向葉璇查證，她只簡單地回應：「節目宣傳手法」，網上傳聞並非事實。

▲ 葉璇當年發文疑暗諷何潔離婚一事。（網上圖片）

另外，有網民翻出「舊帳」，提到何潔於3年前與前夫離婚，剛巧葉璇發文講及在一段婚姻中，對感情不負責任的都是背叛者。

網民當時有感葉璇借文暗諷何潔，不過是次有傳媒問及葉璇回應，她指於節目中才首次與對方碰面，事前並不認識。

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