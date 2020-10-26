【新冠肺炎】運輸署明起為的士及小巴司機作新一輪病毒檢測　為期2星期

▲ 運輸署明日（27日）起為的士及公共小巴司機提供新一輪2019冠狀病毒病檢測服務。（資料圖片）

運輸署今日（26日）公布，將由明日（27日）起為的士及公共小巴司機提供新一輪2019冠狀病毒病檢測服務，為期2星期，當局呼籲有關人士積極參與。



發言人表示，病毒檢測是防疫抗疫策略中的重要一環，繼七月中及十月初提供的檢測服務，運輸署將於明日至11月9日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費檢測服務。14個臨時檢測套裝派發／樣本收集中心的地址、開放日期及時間如下：

▲ （政府新聞網）

▲ （政府新聞網）

的士及公共小巴司機可前往指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士或公共小巴司機證，以索取檢測套裝。司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心。檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機會收到政府的電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。



的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

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運輸署強烈呼籲的士及公共小巴業界積極參加檢測，減低社區傳播的風險。

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責任編輯：郭詩詩