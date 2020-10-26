【自私大媽】大媽團上水塱原打卡　不戴口罩踐踏稻田採摘稻米

▲ 無品大媽上水塱原打卡，不戴口罩踐踏稻田採摘稻米。

近日天氣變得涼爽，是去郊遊及行山的好時機，不過遊玩的同時，亦應保護大自然。日前有網民發現有10名大媽於上水塱原濕地打卡期間，不惜踐踏稻田，更有大媽直接採摘稻米，自私行為惹來批評。

有網民於Facebook群組「香港自然與生態攝影會」發文，指事發於10月21日，在上水塱原濕地目睹約10名大媽為了打卡，直接踐踏稻田，一字排開拍照，樓主於貼文寫道「他們站立處禾稻全部倒下」，從照片可見，她們走進稻田中，當中9人更沒有戴口罩。

樓主其後又在群組發文，指「更過份是有人摘取稻米來拍照」，從照片可見，一名大媽身處稻田之中，手持一束禾稻作道具，旁邊有多名大媽拍照，不過她們均沒有戴口罩。

貼文引來不少網民關注，有人批評她們的行為自私、無公德心，「想下人地用了幾多時間和汗水才有今天的收獲，你地就是為了要影一張相，破壞別人的稻米，心裡舒服嗎」。

亦有網民質疑大媽違反了限聚令和口罩令，「全部無口罩加人數超於限聚令」、「冇人敢話佢哋？」。

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責任編輯:羅嘉欣