【好人好事】乘客喝酒後將卡地亞錶當$78車資　的哥特意交還獲2萬元手錶當禮物

▲ 乘客2萬元卡地亞錶當$78車資，的哥特意交還獲手錶當禮物。

一名的士司機日前接戴喝醉酒的乘客時，對方因身上沒有現金，將手錶當作車資加貼士。司機去當舖詢問後，發現手錶價值最少2萬元，欲將手錶歸還給該乘客，意外得到名牌手錶作為禮物！

醉客用2萬手錶抵$78車資

一名的士司機周六（24日）在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，詢問行家及網民意見。他指星期五晚上開工時，在蘭桂坊接戴一名喝醉酒的女乘客。當時她身上沒有足夠現金，就以手錶抵償$78車資，並於山村道落車。她向司機表示「有多嘅當係貼士」，令司機好奇手錶價錢。

發帖後有網民指該手錶是卡地亞名錶真貨，叫的士司機小心被告盜竊罪。他去當鋪詢問，發現手錶的確是卡地亞真貨，更可以當到2萬元。他隨即陷入難題：

應該去警署備案，定係去返山村道搵返個客？

▲ 女乘客將價值2萬元的卡地亞手錶當作車資。（的士司機資訊網 Taxi Facebook）

親自歸還手錶結局超暖心

司機最終決定親自回到山村道，希望在看更的幫助下找到女乘客，並收回應付車資，「唔想因為一隻錶搞到自己惹麻煩」，結果卻令人意想不到！

女乘客表示當晚並不是完全醉倒，當時真的決定將手錶當車資及貼士，沒想到司機會親自把手錶送回去給她。女乘客又透露手錶新買不久，隨後邀請司機入屋，將手錶的盒、卡及單據拿給他，更指有8年保養，將手錶正式送給司機。司機直言到現時仍不相信這種好事會發生在自己身上，更指不會賣走手錶：

唔會賣啦，時刻戴住提醒自己做一個唔貪心、多做好事嘅人。

他們請看更做證，又拍片同簽紙作實，證明她是在清醒下作出這個決定。的士司機表示：

揸耐的士真係第一次遇到收車資加貼土兩萬。原來好人真係有好報，在此亦要多謝各位嘅提點同呢位乘客。

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責任編輯︰陳珈希