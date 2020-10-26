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【新冠肺炎】曾祈殷指若本港進行大規模檢測或需停擺數天 　限制巿民活動

社會 11:19 2020/10/26

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，昨日再有源頭不明個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，現時源頭不明的確診數字不多，但仍然存在的話就要提高警覺；對於財政司司長陳茂波表示，針對目標群體、以至是大規模的強制檢測，是必不可少的防疫工具，他認為若要進行全港大規模強制檢測，或需要令本港停擺幾天。

曾祈殷今（26日）早接受電台訪問時指出，昨日新增一宗源頭不明個案，雖然數字不多，但有關個案仍然存在的話，就要提高警覺。至於港於放寬本地遊，他就認為所有參加本地遊的市民都要有心理準備，萬一團內有人「中招」，可能會有牽連性，或會被視為緊密接觸者而被隔離。他解釋指，本地遊有很多時間都會「走埋一齊」，亦有機會會除下口罩，故感染風險亦會高，呼籲參加者做足各項防疫措施，遵守4人限聚令，而保持個人衞生最重要。

他又認為當局應該要加強監管，作例行巡查，以確保業界有切實執行各項防疫要求。他提到，參加海上遊的旅客或會因為大風或空曠而除下口罩，其感染的風險亦會高。他認為現階段是「小試牛刀」，應該要循序漸進，若稍後無問題，才考慮進一步再放寬每團最多50人。

另外，對於財政司司長陳茂波表示，針對目標群體、以至是大規模的強制檢測，是必不可少的防疫工具，曾祈殷則認為，若要進行全港大規模強制檢測需要短時間內進行，或需要令本港停擺幾天，並限制巿民活動，否則部分帶病毒的人士會到處走，有機會在社區散播病毒。他又強調香港是一個國際都會，如果短暫停擺或會影響金融市場，建議政府要考慮清楚。 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：郭詩詩

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