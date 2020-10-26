【天后金曲】鄭秀文車廂翻唱莫文蔚《呼吸有害》　Sammi爆老父是《Chill Club》粉絲

▲ 鄭秀文近日心情甚佳。

鄭秀文（Sammi）年邁老父早前因病入院，留醫10幾天，幸現已出院，心情甚佳的Sammi，今日在IG上載在車廂唱歌片段，翻唱近日大熱的《呼吸有害》，Sammi又分享爸爸近日的狀況。

鄭秀文一直熱愛在IG分享唱歌片段，今日她就上載清唱莫文蔚的《呼吸有害》。Sammi留言:「Karen的聲缐和唱腔，一直聽不嫌。」她又hastag「#粉絲的心聲#我自己今年最愛的歌😍😍」

Sammi父親早前入院，現已康復出院。Sammi昨晚拍片指新歌《如何忍眼淚》登上ViuTV的「Chill Club推介榜」的第一位，她爆料指爸爸是節目的忠實粉絲。

▲ Sammi清唱《呼吸有害》。

Sammi表示：「講堅我父親是chillclub的忠實粉絲，如果精神許可他每次都會追看，他覺得很多新人歌手唱現場非常出色，超愛追看，父親也很喜歡聽幾位主持人唱歌，父親剛出院幾天，今（昨）晚就要追看，謝謝Viutv的chillclub使我父親在日常生活和患病中，仍能滿心期待這節目，而且非常enjoy #八十多歲的父親大概是chillclub最年老的粉絲 #保持正面樂觀的心態」。