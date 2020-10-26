【流感疫苗】男子打流感針後10天聲沙呼吸急促命危　家屬：不能接受健康的人變成這樣

▲ 台灣一名男子打流感針後10天，出現聲沙及呼吸急促等症狀，性命垂危。

台灣台中市一名51歲男子接種流感疫苗10天後，上周一（19日）感到不適，陸續出現手腳麻痺、聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸急促等症狀，需送院治理，被診斷為罹患「格林-巴利症候群」（或稱吉巴氏綜合症/急性多發性神經炎）。家屬痛哭表示，他平日身體健朗，沒遺傳疾病，不能接受健康的人注射疫苗變成這樣。

據台灣《聯合新聞網》報道，台中市衛生局局長曾梓展表示，該名林姓男子10月10日於診所接種流感疫苗，之後2天還與家人去爬合歡山。惟至10月19日，感覺身體異常，以為是感冒，不料翌日症狀加劇，開始感到手腳麻痺、四肢乏力、聲音沙啞、吞嚥困難、自律神經失調、呼吸急促這些症狀，送院後被診斷為罹患罕見的「格林-巴利症候群」，病因不明，目前入住加護病房，性命垂危。

醫生：排除是由病毒細菌引起

患者女兒指，父親今年首次接種流感疫苗，本身沒慢性疾病和遺傳病史。醫院初步已排除是由病毒、細菌引起，昨日正化驗疫苗。該患者只能置換血漿，或自費注射高劑量的人類免疫蛋白。

台中市衛生局長曾梓展指出，「格林-巴利症候群」（Guillain Barre Syndrome）屬於自身免疫功能失調的疾病，難以確定是否因注射流感疫苗而引起。若有其他注射同一批號的疫苗人士，也出現不良反應，則有機會與疫苗有關。但若沒其他人出現不良反應，應否就此排除是疫苗引發，這很難判斷。台灣衛生福利部疾病管制署將跟進事件。

港大教授：有2成患者需深切治療

根據香港瑪麗醫院大口環根德公爵夫人兒童醫院網站的資料，患有格林-巴利症候群會出現以下特徵：

下肢對稱的肌肉無力和感到刺痛，這迅速蔓延至手臂和上身。

肌肉無力的情況也有不同，可以是很輕微，亦可以很嚴重至全身癱瘓。

在嚴重的情況下，它會影響呼吸，血壓或心臟速率調節，因此被認為是重要的急症。

患有格林-巴利症候群的兒童中，除了肌肉無力，疼痛也是一個經常出現的症狀。即使是最嚴重患者，他們大部份都能有良好的康復，亦有些人會繼續有某程定的肌肉無力。

香港大學內科學系腦內科教授張德輝早年曾指，因任何原因併發吉巴氏綜合症的患者，有2成需深切治療，死亡率亦達1成，相反亦有7成患者經治療後可如常生活，復原時間長達數個月。他又指：「如已令肌肉萎縮，就未必能夠逆轉，長遠都會有乏力、麻痺情況。」

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣