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【明星扮靚】胡杏兒超Deep V晚服盡騷身材　兩孩之母公開塑身絕密餐單【內附詳情】

娛樂 11:48 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

兩孩之母胡杏兒身段甚fit。

靚媽胡杏兒近日演出《熟女強人》，又在內地綜藝節目《演員請就位2》大騷演技，接連扮演村姑及女警，杏兒近日出席活動，換上高貴deep V晚裝，盡展fit爆身段，兩孩之母的胡杏兒明顯狀態大勇!

近日胡杏兒在宣傳活動上華麗變身，身穿Alexandre vauthier deep V高衩至肚臍黑色禮服，配戴Chopard 鑽戒，打扮雍容性感，杏兒美好身段表露無遺。

杏兒Deep V盡展身段。

另外，杏兒又換上半遮面的短髮，粉絲大讚性感又高貴。

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近日胡杏兒參與內地綜藝節目《演員請就位2》，分別以素顏上陣挑戰趙薇於電影《親愛的》「村姑」角色，又挑戰國際影后陳冲於電影《誤殺》裡的女警角色，演技大爆發，被評審名導陳凱歌和郭偉明贈以最高的「S級」評價。

以短髮演出的她，在社交平台發布造型照，更被指跟老公李乘德的短髮相近。

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公開keep fit秘訣

杏兒於2015年與李乘德結婚後，誕下兩子（大仔Brendan及細仔Ryan），一家4口生活幸福。雖然經過2次懷孕及生育過程，但身材卻未有走樣，早前更穿上Deep V泳衣，與好姊妹齊齊影靚相。

杏兒曾在在小紅書公開產後修身的餐單，包括早、午及晚餐的建議。

她的飲食以高蛋白質的食物為主，並減少吃白飯，因為澱粉質的熱量高，所以就以同樣有飽肚感的藜麥、十穀米等代替。

杏兒產二胎後即以泳裝示人。（取自facebook）

看圖知杏兒餐單

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胡杏兒的修身餐單包括不同營養的食物，讓產後要修身的女士既可同時吸收足夠營養，但同時不怕吃過量令身材大走樣。

（以上餐單純屬參考，不同體質之人士可先向醫生查詢。）

撰文 : TOPick柴犬出動

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