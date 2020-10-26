【一屍兩命】殺懷孕妻再棄屍荒野　失蹤妻化白骨警憑一個線索拘狠夫

▲ 報道指，死者千葉惠與疑犯千葉祐介已結婚6年。

日本岩手縣一位孕婦千葉惠自去年5月失蹤後，她的丈夫千葉祐介一直表現出急欲尋妻的樣子，沒想到當千葉惠的遺體今年4月在山中被發現後，警方調查後卻發現丈夫在事件中竟有行兇嫌疑，目前他已被警方逮捕，並承認自己是兇手。

殺妻後曾多次造訪棄屍點

據日媒《文春Online》報道，36歲的死者千葉惠原本在當地的醫院工作，但從去年5月31日就開始音訊全無，即使其他人傳訊息給她，也完全沒有已讀的通知。丈夫千葉祐介當時表示，當日早上曾和妻子吵架，但自她出門後就再沒見過對方。

直至今年4月，妻子的遺體被發現遭遺棄在岩手縣的音羽山中，當時遺體已成白骨。後經警方調查發現，丈夫自去年7月曾多次造訪棄屍地點，繼而鎖定丈夫的疑犯身份，並於今年10月14日以殺人罪逮捕他，他目前已坦承自己是兇手，具體的行兇原因仍在調查中。

疑犯給人「好好先生」形象

報道指，死者千葉惠與疑犯千葉祐介已結婚6年，而疑犯從學生時代起，就給人用功溫和的好好先生印象。當初兩夫婦結婚得子時，也快樂得向周遭的親友們傳達喜訊，難以想像疑犯會對妻子痛下殺手。

疑犯的上司也表示，疑犯上班的態度一直都很好，沒印象他曾遲到早退或犯下甚麼大錯，即使偶爾要加班無怨言，如今他因殺妻被捕，不少同事都很驚訝，甚至還有人因此落淚。

而令人心寒的是，疑犯在殺害妻子後繼續在外人面前扮演好丈夫的角色。據疑犯的上司指，疑犯在妻子失蹤後，當時曾以「我要去找老婆」名義請假，甚至還跟其他人討論到是否請偵探幫忙。

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責任編輯︰王明芳