【登高大塞車】重陽長假期多區爆登高人潮　大美督水壩變紅隧塞爆家庭單車

▲ 重陽節3天連假多個郊區爆人潮，其中大美督水壩塞爆家庭單車車龍。

重陽節有3天連假，加上新冠肺炎疫情緩和，天氣怡人，一家大細都群起外出郊遊唞唞氣。周末開始多區如大東山、大美督、橋咀島及西貢碼頭等都湧起人潮，其中大美督水壩更塞爆家庭單車，車龍長到如紅隧口車龍，有網民更戲言情況猶如「出埃及記」！

一名網民昨晚（25日）在facebook群組「Tai Po 大埔」上載相片發文，指大美督水壩昨午出現奇景，有大批港人乘家庭單車排隊上水壩，「幾乎以為是出埃及紀（記）」。

從相片中可見，大量家庭單車載滿大人細路，一架貼一架排隊，兩旁亦塞滿人群步行，有人亦等到不耐煩落車等候。

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網民笑似「花車巡遊」

帖文一出引起網民譁然，質疑香港人太熱愛排隊，「平時返工仲塞唔夠？」放假都要大塞車。有人形容為車龍似足紅隧口大塞車，又似「花車巡遊」、「文錦道貨車出入關口」。

有網民解釋在疫情之下人人不能外遊，香港地少人多，自然會去勻香港熱門地方玩。

人多就自然要排隊，唔鍾意㗎，但係都要排㗎啦……

不少人指出昨日大埔特別多人和車，除了「單車舖發達」之外，的士司機都好生意，供不應求，「在大埔墟等的士都等成半個鐘」。

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大美督水壩交通方便風景好

行山專頁「HKD」負責人Vincent向TOPick表示，大美督水壩是踏單車勝地，而且交通方便、風景怡人，適合一家大細「唞氣」。

駕車出入或者搭巴士小巴去都好方便，二來又可以上去船灣淡水湖水壩hea一段時間睇風景，在香港嚟講，好少呢啲兩全其美的唞氣地方。

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責任編輯︰林綺玲