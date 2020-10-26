【違口罩令】大媽搭巴士拒戴口罩兼吐口水　遭乘客推落車︰行為令人作嘔

▲ 溫哥華有大媽搭巴士時拒戴口罩，更向乘客吐口水，因而被乘客推落巴士。

新冠肺炎疫情持續，不少國家實施「口罩令」抗疫，市民乘搭公共交通工具或在公眾地方需戴口罩。加拿大溫哥華近日有一名大媽搭巴士時拒戴口罩，不但懶理乘客勸告，而且向其中一名乘客吐口水，因而被乘客推落巴士，令大媽跌倒街頭。

懶理勸告吐口水

據外媒報道，溫哥華公共運輸聯網絡「TransLink」於8月要求所有乘搭公共交通工具人士需戴口罩，僅5歲以下幼童、有醫療需要人士等可獲豁免，不過仍有乘客違反規定不戴口罩。近日熱門影音社交平台TikTok（抖音）一段影片在網上瘋傳，據知事發在溫哥華喜士定東街（East Hastings Street）附近一個巴士站。

▲ 大媽沒戴口罩，向男乘客吐口水。（影片截圖）

從乘客拍攝的影片可見，巴士上有一名大媽沒有戴口罩，她戴著太陽眼鏡，穿著黑白間的短裙及黑色西裝外套，腳踏一雙高跟鞋，手上還拿著一些東西，包括一件駝色褸及一個看似是玻璃花樽的物件。巴士上一名男乘客不滿大媽沒戴口罩，勸告她之餘，更稱「行為令人作嘔」。

男乘客推跌車外

大媽可能被這個說話觸怒，向男乘客吐口水，男乘客亦不甘示弱，把大媽推向車門邊。當時巴士剛好停泊路邊「埋站」，等待乘客上車，男乘客老羞成怒，再把大媽一腳踹出巴士外。他之後一邊怒瞪跌落車外的大媽，一邊擦拭臉上的口水，並回到座位坐下來。

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此時大媽被踹出車外後跌坐街頭，穿上短裙的她險走光，顯得非常狼狽。巴士上的乘客卻對她冷眼旁觀，只有一位女乘客下車欲扶起大媽，並查看她的情況。

網民︰吐口水播毒

當地警方表示，事件中的男女均沒有報警，不過當局已留意到有關影片，並正調查事件，包括與發佈影片的網民聯絡。

影片在網上引起熱議，有網民認為大媽隨意吐口水的行為很奇怪，而且在疫情下有播毒風險。另外也有網民指，男乘客為保護巴士上其他乘客的健康安全，才對大媽作出粗暴行為。

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責任編輯︰陳珈希