【適應小一】 環境轉變家長孩子憂心忡忡　幼稚園校長教4招助適應小一新生活

▲ 很多家長都擔心孩子升讀小一後的學習情況，救世軍慶恩幼稚園校長羅秀芬教你4招，助孩子適應轉變。（iStock圖片）

我經常接觸到很多父母擔心孩子升讀小一後的適應和學習情況，大家常會討論如何為孩子作好準備，我會很認真回應他們：讓子女具備「4A」，定能在小學階段好好學習和享受學校生活。

1. 培養自理能力

「4A」是甚麼呢？首先是能力 (Ability)。在小學裡，孩子需要自己執拾書包、個人物品、整理衣物等，細微如扣鈕、綁鞋帶、梳理頭髮或如廁後的清潔也要自己處理，所以，培養孩子的自我照顧能力是首要條件。

2. 建立作息時間表

其次是行動 (Action)，升讀小一後，孩子在分配課業、溫習、遊戲和休息時間時很容易出現衝突，家長往往會在這些問題上與孩子角力，建議家長可先與孩子共同協商一個「作息時間表」，讓孩子堅持按著時間表執行各種活動，當孩子培養了作息定時的習慣後，漸漸便能掌握時間管理。

3. 保持良好社交態度

接著是態度 (Attitude)，如孩子能建立良好的社交態度，能有助他們適應新環境。家長宜鼓勵孩子以適切的態度與同伴相處，例如有禮貌地邀請同伴一起玩、遇到問題時向人請教或請人幫忙等。家長可利用故事或真實情境與孩子分享，更重要是以身作則，向孩子示範與人相處的正確態度和技巧。

4. 認識新學習模式

最後是適應 (Adaptation)，為孩子作好心理準備，家長可先讓孩子認識小學的學習模式，例如透過網上資料，為孩子介紹小學的校舍及上課情況，讓孩子對新學校有一定的印象，這能建立孩子期待上學的情緖；待實體上課恢復後，孩子第一天踏進小學時，也會減低徬徨與不安的感覺。

家長也需適應

除了孩子需要心理準備外，家長自身也需作好準備和適應。當孩子進入小學階段後，家長也可能隨之產生不同的憂慮，包括孩子能否適應學校模式、能否在默書及考試中取得好成績……家長很容易在不自覺中將種種憂慮加諸在孩子身上，形成壓力，而這些壓力愈是明顯，孩子對小學生活的期待便愈見下降。

故此，家長也需要學習調節自己的心態，保持支持及體諒的態度，給予孩子時間適應，亦可透過「4A」學習，提升孩子適應的能力，協助孩子逐步踏進愉快的小學生活。

撰文：救世軍慶恩幼稚園羅秀芬校長

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