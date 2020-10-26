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【TVB節目巡禮2021】TVB繼續力捧男神視帝馬國明　心穎出雪櫃《堅離地愛堅離地》見天日

娛樂 12:21 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

馬國明受TVB力捧。

入行廿年的男神馬國明在《萬千星輝頒獎典禮2019》中，終於憑《白色強人》唐明醫生一角封視帝。在昨晚（10月25日）播出的「TVB節目巡禮2021」所見，馬國明這位視帝更一人力撐《使徒行者3》、《BB大晒》、《白色強人II》和《兒科醫生》四劇，絕對受到重用。

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TVB節目巡禮2021。

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眾所周知TVB拍劇時間長，馬明更曾創下「直踩」27.5小時的TVB最長工時紀錄，表現卻仍然保持專業，令人佩服。

在最新播出的「TVB節目巡禮2021」，16套新劇介紹當中，有4套重頭劇由馬國明擔任重要角色，當中包括即將播出的《使徒行者3》、《BB大晒》、《白色強人II》和《兒科醫生》。

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而《兒科醫生》是繼《On Call 36小時》後馬國明與周家怡再度同框，當年周家怡飾演愛慕一件頭的護士汪海淇，在《兒科醫生》中則是和馬國明並肩而行的醫生戰友。

【安心復出】安心事件被雪藏黃心穎解凍有期　TVB高層樂易玲露口風：人人也會做錯

黃心穎出雪櫃

至於受「安心偷食」事件影響，黃心穎主演的劇集《堅離地愛堅離地》將在「My TV Gold搶先看」，從預告可見，黃心穎的鏡頭沒被刪減。今次《堅離地愛堅離地》在「My TV Gold搶先看」播出的反應，可說將是她復出試水溫的重要指標。

黃心穎解禁。（TVB截圖）

在《堅離地愛堅離地》首次當男主角的張振朗，她接受TOPick訪問稱：「《堅離地愛堅離地》是我第一套當男主角的劇集，所以放了很多心機。曾經失望，但近來收到公司給我《堅離地愛堅離地》的海外收視，卻發現自己已釋懷，明白這件事已成過去，既然不能控制到的事，就不要再想。」

如今《堅離地愛堅離地》在香港巿場重光，讓香港觀眾欣賞台前幕後的付出，相信同劇演員也會非常恩慰。

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「TVB節目巡禮2021」預告未來16套新套，當中包括《使徒行者3》、《踩過界II》、《陀槍師姐2021》、《刑偵日記》、《BB大晒》、《兒科醫生》、《金宵大廈2》、《香港愛情故事》、《愛美麗狂想曲》、《失憶24小時》、《七公主》、《智能愛(AI)人》、《伙計辦大事》、《食腦喪B》、《超能使者》及《一笑渡凡間》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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