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【親子好去處】挪亞方舟推「買2送1」入場門票優惠　一家大細激玩海•陸•空•活動

親子好去處 13:33 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港挪亞方舟重開推出新優惠。（黃建輝攝）

周未就是親子玩樂歡樂的時光，適合大人小朋友到戶外放電。香港挪亞方舟推出「買2送1」入場門票優惠，一家大細可享受一連串「海•陸•空•激玩」活動，讓悶在家中的小朋友玩個痛快。3孩媽媽Gloria於社交網站分享到挪亞方舟放電激玩旅程，活動超級吸引。

位於馬灣的挪亞方舟，場內設有益智、好玩的互動遊戲、場內展覽設有67對稀有及瀕危動物的雕塑等，讓小朋友玩到不捨得回家。近月，疫情放緩，挪亞方舟由即日起至11月1日推出「買2送1」入場門票優惠，購買2張成人正價門票送1張成人或特惠門票。除了原本場內的活動外，小朋友更可享受「海•陸•空•激玩」活動。

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高卡車綠野遊蹤
一家大細可在戶外一邊玩腳踏高卡車，一邊欣賞馬灣明媚的風景，體會自駕遊車河的馳騁樂趣。一家人更可來個比賽，決戰賽車場上。

高卡車活動逢星期六、日及公眾假期開放，只要3歲以上及身高100cm便可參加。

空中奇遇索道
7歲以上或身高不少於110cm的人士可參加空中奇遇索道，於挪亞方舟體驗極速穿梭叢林的自由快感，在翱翔半空之時，可飽覽馬灣海峽的景觀。活動能訓練小朋友的勇氣及膽量，興奮程度更爆登。然而，這個活動需另外收費40元。

設有空中奇遇索道，讓小朋友體驗極速穿梭叢林的自由快感。（歌c拉。3年抱3。1湊3 Facebook）

夢想星球 ePlanet
全港首個以大自然為主題的光影互動展館，劃分成森林、海洋、四季和未來城市四個展區，透過嶄新的光、影、音技術與小朋友互動，探索和體驗大自然生態獨特的美，建構夢想的未來星球。展區更注入環保訊息，增加小朋友珍惜愛護地球的意識，巨型屏幕為孩子們帶來無窮的樂趣。

全港首個以大自然為主題的光影互動展館。（歌c拉。3年抱3。1湊3 Facebook）

啤啤熊之友製作室
小朋友可親手製作屬於你的啤啤熊或其他動物Buddies，製作屬於自己獨一無二的可愛玩伴。Gloria的女兒更特意為啤啤熊揀選可愛裙仔，過程中不但能訓練專注力及耐心，還能發揮小朋友的創意。不過，啤啤熊製作互動需另外收費。

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躍動天地
天地以船與火箭為主題，設有香港少有的巨型旋轉滑梯及空中繩網，造型色彩繽紛的火箭吸引小朋友的眼球，孩子想挑戰自己，這是最佳的放電好去處。

門票價格
成人門票正價$198，特惠門票$158
*特惠門票適用3歲至11歲小童、65歲或以上長者

開放時間：
上午 10 時至下午 6 時

地點：
香港新界馬灣珀欣路33號
查詢電話：3411 8888

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責任編輯：梁節儀
 

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