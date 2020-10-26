【開心速遞】垃圾清+李莫仇+Olivia三人聚餐　張詩欣一個原因跟周梓盈陳靖雲成好姊妹【多圖】

▲ 《開心速遞》的「垃圾清」周梓盈、「李莫仇」張詩欣和「Olivia」陳靖雲約會聚餐。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》大受歡迎，劇中的「垃圾清」周梓盈、「李莫仇」張詩欣和「Olivia」陳靖雲近日相約聚餐，並互相幫對方拍照。張詩欣受訪時透露與周梓盈和陳靖雲如何相識，並透露其近況。

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張詩欣於社交平台分享合照，並寫道：

為左傾下偈 影下相📸

一日去左兩間cafe🙈

唔少女嘅我 比佢地感染左少少😂

3個女人好耐無吹水啦😂

@cctin_pw @tszying_ty

#張詩欣 #少女cafe

#鍾意我笑定唔笑？

#八卦係傾唔完

#單眼皮女孩

周梓盈則表示：「只能說緣份使我們走在一起。」陳靖雲貼出獨照，感慨指：「睇人擺pose，睇落好靚好易咁！但事實上，好多動作都係非人體工學，又扭又拗，😩其實做model係好攰架！！！.影司 @szeyan824動作指導 @tszying_ty..#model係我 #非人體工學 #instapose #hkig #hkgirl #clare #有人話好味精 #」

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張詩欣接受TOPick訪問，並謂：「我同靖雲係同期（第27期）訓練班，同梓盈就因為佢係26期，之後大家新年又會一齊去旦爸度拜年，所以熟絡咗。」談到近況，張詩欣表示：「都係拍《開心速遞》，𠵱家播緊嘅《木棘証人》都有我嘅演出。」

現年30歲的張詩欣於2013年參加TVB舉辦的第27期藝員訓練班後入行，接拍過逾50套影視作品，不介意演醜角的她憑《開心速遞》的李莫仇一角為人熟悉，為觀眾送上歡樂。張詩欣現於《木棘証人》飾演Jacqueline，她多謝監製找她扮演靚女角色，並自言並非美人。

記者：梁樂欣