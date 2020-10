【無所作為】陳法拉+妮歌潔曼HBO短劇美國首播　《The Undoing》跟曉格蘭特合作

▲ 陳法拉HBO短劇首播,有份參演Marvel新作已煞科。

現年38歲的陳法拉到美國修畢演藝課程後,正式進軍荷里活影視界。而她畢業後的第一部作品《無所作為》(The Undoing)於香港時間今日首播,法拉更與金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)在飯桌上「平起平坐」。

據悉法拉即將參演Marvel的新戲《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),更會與楊紫瓊、梁朝偉等人合作,不過法拉所接演的角色仍有待公佈。

▲ 法拉上載跟曉格蘭特合照。(取自IG)

陳法拉於2014年到紐約著名學府茱莉亞學院修讀戲劇碩士課程,於2018年畢業後留在當地勇闖荷里活影視界。法拉接下的首部作品、HBO重頭劇《無所作為》(The Undoing)於香港時間今日於美國播出,劇集更有金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)與著名男星Hugh Grant(曉格蘭特)主演,作為法拉首部中荷里活作品可謂非常好的開始。

於六集短劇《無所作為》中法拉將會出演其中四集,首集播出的戲份見她與妮歌潔曼以及其他演員同坐飯桌上,雖然鏡頭不算多但有數句對白,讓觀眾更加期待她過後數集的演出。

▲ 跟丹麥女導演蘇珊比爾(Susanne Bier)合照。(取自IG)

▲ 第一集已於香港時間今日播出。(影片截圖)

法拉亦有在社交網站發帖宣傳新劇,她貼出與劇組的合照,並以英文留言:「這部是我離開演藝學校後的首部電視作品,非常榮幸能夠有這個機會與這班出色的劇組和演員合作,非常期待下周日播出的第二集!」

▲ Marvel新戲以亞裔演員為主。(網上圖片)

另外,早有消息指法拉將會參演Marvel的新作品《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),同戲還有梁朝偉、楊紫瓊、劉思慕以及金球影后Awkwafina,曾經有傳法拉會出演重要角色Leiko Wu,日前導演分享電影煞科合照時,估計Leiko Wu由另一內地女演員出演,而法拉所演出的角色仍有待官方正式公佈。

