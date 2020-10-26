【體質大不同】陰虛體質宜飲滋陰不滋膩湯水　中醫推薦6款常用湯水補身

▲ 中醫推薦6款陰虛體質補身湯水。

陰虛就是體內陰的成分不足，體內屬陰的成分主要包括血、津、液、精以及其他液體成分，簡單而言就是體內水分、液體不足。陰虛體質的人適合煲滋陰，但又不滋膩的湯水來補身，例如以下6 種常用湯水：

燕窩蜜棗湯

燕窩 5克

蜜棗 20 克

紅糖 適量

燕窩清水泡開，去除雜質，蜜棗去核，一併放入鍋內，加水適量，煮至蜜棗爛熟，加入紅糖調味即成。

金鶯羹

雪耳 25 克

紅棗 15 克

陳皮 6克

雞蛋 1隻

冰糖 適量

紅棗去核，與雪耳一併放入鍋內，加水適量，中大火煲滾20 分鐘，再放入陳皮煲10 分鐘，加入冰糖、雞蛋拌勻即成。

杏花露

杏仁 15 克

桂花 10 克

冰糖 適量

杏仁搗碎，放入鍋中，加水適量，大火煲滾15 分鐘後放入桂花再煲10 分鐘，紗布過濾後加冰糖調味即成。

沙參石斛老鴨湯

老鴨 半隻（約500 至800 克）

北沙參 50克

鐵皮石斛 20克

陳皮 10 克

生薑 5片

北沙參、鐵皮石斛、陳皮洗淨，浸泡半小時，老鴨洗淨，斬件汆水，全部材料放入湯鍋，加適量清水，大火煲滾15 分鐘，小火再煲2 小時，加鹽調味即成。

冬瓜陳皮老鴨湯

老鴨 半隻（約500 至800 克）

冬瓜 約1000 克

陳皮 10克

薏米 30 克

芡實 20 克

生薑 5片

薏米、芡實、陳皮洗淨浸泡半小時，老鴨洗淨斬件汆水，冬瓜洗淨，連皮切塊，所有材料放入湯鍋，加適量水，大火煲滾10 分鐘，再用小火煲2 小時，加鹽調味即成。

淮山杞子螺頭湯

急凍螺頭 4隻

豬展 約250 克

鮮淮山 50克

枸杞 10 克

陳皮 10 克

生薑 5片

所有材料洗淨，豬展肉切塊汆水，螺頭去腸汆水，所有材料放入燉盅，加入適量清水，大火煲滾之後小火再煲4 小時，加鹽調味即成。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣