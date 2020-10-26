【痛經閉經】長期吃凍物多出入冷氣地方易致血瘀　血瘀體質女士常有痛經閉經現象

血瘀體質的人體內氣血運行不暢，打個比喻就像路面上的車輛走得不太通暢，有點塞車。人體內的各個臟腑、器官、組織都要依靠血來提供營養物質，提供能量，如果血總是塞車，就會造成相應的身體不適，其中很重要的一種就是疼痛。

血瘀體質易生腫瘤

俗語說：「不通則痛，通則不痛」，就是說血瘀很容易造成體內各種疼痛，而且疼痛較為持久，疼痛的位置比較固定，疼痛的性質多是刺痛，比如偏頭痛、胃痛、痛經、關節痛等等都可以是血瘀體質的人的特點。

除了疼痛，血瘀體質的人由於血行不暢，還容易出現口唇晦暗、容易生斑、黑眼圈、留疤痕等。血瘀體質形成的時間久了，還容易生包塊、腫瘤等。長期的血瘀體質當體內某些地方長期供血不足，還可能會產生脫髮、皮膚沒有光澤、膚質粗糙乾燥甚至如魚鱗狀。對於女士而言，血瘀體質者常有痛經、月經血塊多、閉經的現象。

血瘀體質兩大後天原因

血瘀體質的特點就是血行不暢。造成血瘀體質的原因除了先天因素外，主要是兩方面：

1. 氣虛血瘀

氣在身體中起着重要的推動作用，推動人體內的血、津、液等在身體裡面流動、循環，當氣不夠的時候，這種推動力就不足了，就會導致血、津、液等在身體裏循行緩慢，甚至停滯不前，血不行的話就會變成血瘀。

2. 寒凝血瘀

中醫有言：「血得熱則行，得寒則凝」， 就是說血在身體內循環流動，熱的情況下血行就比較流暢，寒冷的情況下就循環得不太好，止步不前。

比如當你運動完或者焗桑拿的時候，你的臉就會比較紅潤，這就是血行比較好的表現，而當天氣凍的時候，你的臉就會白一點，而手上的皮膚可能會因為凍而影響氣血循行而變得紅紅紫紫，這就是血行不暢順的表現。

所以如果你長期進食較多凍的食物飲料，又或者你長期生活工作在冷氣比較凍的地方，那就有可能因為寒冷導致你的身體變成血瘀體質。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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