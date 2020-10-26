【新冠肺炎】家母曾確診何弘軒寫歌為港人打氣　郭晉安陳明恩仗義拍《Don't be Afraid》MV【有片】

▲ 唱作歌手何弘軒（Alan）獲郭晉安、陳敏之、關心妍、陳明恩等幫忙拍攝《Don’t be Afraid》MV。

唱作歌手何弘軒（Alan）的媽媽於今年7月確診新冠肺炎，為了給媽媽及所有面對逆境的港人打氣，何弘軒在隔離期間創作了新歌《Don’t be Afraid》。何弘軒感謝郭晉安、陳敏之、關心妍、陳明恩等幫忙拍攝MV，並分享媽媽抗病的經歷。

何弘軒他坦言創作過程十分順利，只需數小時便完工，他感激過程中獲不少好友出盡力撐自己。

▲ 何弘軒為歌曲《Don’t be Afraid》拍攝MV。

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他深深受感動：「我同教會朋友講起自己創作了一首打氣作品，慶幸大家都覺得好有意義，所以當我提出想請他們拍一段短片放到MV內，大家都一口答應，好似郭晉安、陳敏之、關心妍、陳明恩等等；在這裡我真的好衷心感謝每一位朋友。」

當談及媽媽「抗肺炎」經歷，Alan坦言她所靠的是意志：「我媽咪已經65歲，但她拒絕了試藥，她很擔心負作用，抗病期間她是當然非常辛苦，會反覆地發燒，過程真的會很疲累，不過當可以好好的休息，讓自己增強免疫力，最後是會康復起來，我媽咪大概三星期左右已康復了。」

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Alan亦希望藉歌曲寄語面對疫情下的大家：「在這一年大家都同樣地面對疫情，人與人之間只能靠視象會議見面。希望大家無論面對「疫境」或「逆境」都能夠不要害怕，尋找到那位愛你的人。」