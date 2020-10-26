【新冠肺炎】今日新增8宗確診個案　全屬輸入病例

▲ 本港今日本地零確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布最新疫情資料，本港今日（26日）本地零確診，新增8宗確診個案，全屬輸入病例。

新增的輸入個案如下：

第5297宗：14歲男士，從巴基斯坦抵港，十月二十四日發病，居荃灣帝盛酒店

第5298宗：5歲男童，從捷克抵港，無病徵

第5299宗：30歲男士，從俄羅斯抵港，十月十八日發病

第5300宗：19歲男士，從塞爾維亞抵港，無病徵

第5301宗：29歲男士，從法國抵港，無病徵

第5302宗：39歲女士，從印尼抵港，無病徵

第5303宗：51歲男士，從印度抵港，居北角華美達盛景酒店

第5304宗：8歲男童，從印度抵港，居北角華美達盛景酒店

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，若要進行全港大規模強制檢測，或需要令本港停擺幾天，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩