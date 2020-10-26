【暖男爸爸】入行25年由醉酒失控到經歷失婚　鄭中基浪子回頭變成好爸爸

▲ 回顧鄭中基浪子回頭事件簿。

ViuTV新劇《暖男爸爸》在今晚（10月26日）播出，接近18年沒有在電視劇「孭重飛」的鄭中基，以單親爸爸阿榮演繹溫情輕鬆小品。TOPick一起回顧鄭中基入行25年，由醉酒鬧事的浪子到現在兩孩之父的顧家好男人。

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出道受力捧

鄭中基爸爸鄭東漢為前寶麗金亞洲太平洋區總裁和環球唱片亞洲太平洋區總裁和百代唱片亞洲區主席，在鄭中基《Play It Again》世界巡迴演唱會時，鄭東漢曾公開大讚兒子鄭中基從小展現音樂天份。

▲ 《暖男爸爸》在10月26日播出。（《暖男爸爸》劇照）

出道後，鄭中基因聲線與歌神張學友相近，被冠以「張學友接班人」的名號。1996年，張學友與鄭中基合唱《左右為難》，令鄭中基聲名大噪，成為力捧新人。其後與陳慧琳合唱的《製造浪漫》和許志安、張學友三人合唱的《甲乙丙丁》至今仍然為人津津樂道。

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飛機醉酒鬧事

歌唱事業唱如日中天的鄭中基，在2006年乘搭長榮客機由美國洛杉磯去台北期間，因醉酒失控，一度對空姐和副機長不敬，導致機長以電筒扑頭制服鄭中基，飛機亦緊急降落美國。

▲ 長髮時的鄭中基曾與陳慧琳合唱。（《製造浪漫》MV）

著陸後，美國FBI到場將鄭中基拘捕，事隔多年，鄭中基重提飛機醉酒鬧事，回憶當時被控告襲擊和騷擾兩項罪名，被判罰款2,500美元和留有案底，罰款把他從前所賺的錢全部賠光，事業也因而走下坡。

轉型為演員

醉酒鬧事後，鄭中基到TVB拍攝劇集，由零開始，他回憶初拍劇的日子，因為甚麼都不懂經常被罵，幸好很多人願意給他機會，其喜劇細胞也被發掘。後來鄭中基有機會轉投影壇，在《行運超人》扮女人令觀眾大讚，令他轉型為喜劇演員。

2013年，鄭中基在第32屆香港電影金像獎憑《低俗喜劇》奪「最佳男配角」發表得獎宣言時表示：「由我出道開始，給人印象不是太好，因為我爸爸是唱片公司老闆，唱了幾首歌便『懶叻』，我也沒令大家跌眼鏡，不時出事。」

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他指：「出事後第一個找我拍戲的是劉偉強導演，但我再令他失望，《愛君如夢》第一日拜神我便遲到，因為我醉駕撞車要上庭，當時劉德華對我說：『浪子回頭金不換，你要想自己以後的日子要怎樣走。』，所以我把最拿手的唱歌放下，去拍電影。」

感情世界

有指鄭中基因歌曲《二月三日》打動楊千嬅芳心，可惜戀情在1999年告終。2004年，鄭中基和阿Sa蔡卓妍拍攝電影《追擊八月十五》傳出緋聞，不過二人一直否認。

2010年，有報道指出鄭中基與阿Sa早在2006年1月31日在美國洛杉磯Van Nuys區註冊結婚，二人亦為此召開記者會，承認在2006年已經結婚，但已完成離婚手續。

▲ 鄭中基今成愛妻號。（鄭中基FB）

2011年，鄭中基女友前香港有線電視女主播余思敏未婚懷孕，同年7月為鄭中基誕下女兒，2015年，再誕下兒子。

【暖男爸爸】鄭中基踩過界做湊仔KOL 助新手爸媽解決BB尿床等疑難雜症

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為新手爸媽解決疑難雜症

近年，鄭中基踩過界殺入YouTube做KOL，昔日的浪子已經成為兩孩之父，更能憑哭聲判斷BB是肚餓還是瀨屎瀨尿，社交媒體也充滿太太和孩子，非常溫馨。

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