港人開心指數持續低迷　學童最不開心或與停課有關

▲ 團體建議社會每人多將心比己，關心別人的處境，有助構建一個更和諧、更開心的社會。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情全球大流行，對社會大眾尤其學童的身心健康構成影響。和富社會企業「香港開心D」進行問卷調查，結果顯示港人的「開心指數」持續低迷，僅得6.16分，與去年創下10年最低紀錄的的6.15分相若；而今年學童群組更罕有地成為「最不開心」的一群，與去年創下10年最低紀錄的6.15分相若。

「香港開心D」委託香港理大護理學院在今年9月期間進行網上問卷調查，收集到1,827份有效問卷，研究港人的快樂狀況，包括內在心理因素、外在環境因素和抑鬱情緒作出分析，發現港人開心指數持續低迷，僅有6.16分。

根據過往調查，「學童」及「長者」向來是開心指數最高的一群，但是次結果顯示學童開心指數成為「最不開心」一群。香港開心D聯席主席陳美娟指出，學校停課引致學生社交活動減少，打亂了日常生活的規律，學童身心狀況難免受到影響。

此外，港人對10項生活質素，包括政治、經濟、環境等的滿意度持續偏低，平均只有4.62分，較2019年稍微下跌了0.05 分。受近年社會事件影響，得分最低分別是「政府的施政」、「信任政府處事的程度」及「政治及社會」，當中35歲或以下的年輕群組相比其他群組明顯不滿。調查又發現，超過4成半受訪者呈輕度至嚴重抑鬱情緒。

另一聯席主席狄志遠表示，結果反映政府的表現與港人，特別是年輕人的心情及開心指數息息相關，政府需要作出檢討，如何與年輕人重建信任，多關顧及聆聽社會民意。

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記者：蘇文軒