【流感疫苗】南韓接種流感疫苗後增至48人死　衛生部：無意叫停免費接種計劃

▲ 南韓接種流感疫苗後增至48人死，衛生部重申無意叫停免費接種計劃。

新冠肺炎疫情肆虐，加上冬季流感高峰期將至，不少專家呼籲民眾及早接種流感疫苗。但南韓近日出現多宗接種流感疫苗後死亡個案，目前已增至48人死亡，大部分死者屬70歲以上長者。當局指未證實到死因與接種疫苗有直接關係，故接種計劃將繼續進行。

截至10月24日，南韓共錄得48人於接種流感疫苗後死亡。根據疾病管理廳數據，大約八成死者為70歲以上的長者，只有5人為60歲以下，亦有2人屬於60至69歲組別。

衛生部長朴凌厚周日（26日）指，專家小組調查了26宗死亡個案，暫未有證據顯示死者死因與接種流感疫苗有直接關係，故重申不會叫停全國免費接種計劃。

他續指，南韓一年約有3000人死於季節性流感，強調注射流感疫苗的好處遠遠超過任何副作用，且在科學和歷史上證實有效，如未發現流感疫苗致死，便煞停接種計劃是不科學的。

疾病管理廳表示，今年9月至上周五（23日）已有1427萬人接種流感疫苗。而當地免費接種計劃及自費的疫苗來自以下藥廠：

GC Pharma

LG Chem

SK Bioscience

Korea Vaccine

Boryung Biopharma

賽諾菲（Sanofi）

陳漢儀：本港所用疫苗非涉事批次

衞生署署長陳漢儀指出，本港亦有使用法國藥廠Sanofi的疫苗，但並非涉事批次。食衞局局長陳肇始陳肇始表示，香港並沒有入口韓國製造的疫苗，而所有在港使用的疫苗都經過註冊，有品質保證。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣