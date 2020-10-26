  • 27°C
香港時間 : 20201026日 (一) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感疫苗】南韓接種流感疫苗後增至48人死　衛生部：無意叫停免費接種計劃

健康 14:18 2020/10/26

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

南韓接種流感疫苗後增至48人死，衛生部重申無意叫停免費接種計劃。

新冠肺炎疫情肆虐，加上冬季流感高峰期將至，不少專家呼籲民眾及早接種流感疫苗。但南韓近日出現多宗接種流感疫苗後死亡個案，目前已增至48人死亡，大部分死者屬70歲以上長者。當局指未證實到死因與接種疫苗有直接關係，故接種計劃將繼續進行。

截至10月24日，南韓共錄得48人於接種流感疫苗後死亡。根據疾病管理廳數據，大約八成死者為70歲以上的長者，只有5人為60歲以下，亦有2人屬於60至69歲組別。

衛生部長朴凌厚周日（26日）指，專家小組調查了26宗死亡個案，暫未有證據顯示死者死因與接種流感疫苗有直接關係，故重申不會叫停全國免費接種計劃。

他續指，南韓一年約有3000人死於季節性流感，強調注射流感疫苗的好處遠遠超過任何副作用，且在科學和歷史上證實有效，如未發現流感疫苗致死，便煞停接種計劃是不科學的。

疾病管理廳表示，今年9月至上周五（23日）已有1427萬人接種流感疫苗。而當地免費接種計劃及自費的疫苗來自以下藥廠：

  • GC Pharma
  • LG Chem
  • SK Bioscience
  • Korea Vaccine
  • Boryung Biopharma
  • 賽諾菲（Sanofi）

陳漢儀：本港所用疫苗非涉事批次

衞生署署長陳漢儀指出，本港亦有使用法國藥廠Sanofi的疫苗，但並非涉事批次。食衞局局長陳肇始陳肇始表示，香港並沒有入口韓國製造的疫苗，而所有在港使用的疫苗都經過註冊，有品質保證。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【流感高峰】南韓17歲青年接種流感疫苗後死亡　全國累計逾300宗不良反應個案
21:26 2020/10/20
【流感高峰】南韓17歲青年接種流感疫苗後死亡　全國累計逾300宗不良反應個案
【流感疫苗】男子打流感針後10天聲沙呼吸急促命危　家屬：不能接受健康的人變成這樣
今日 12:06
【流感疫苗】男子打流感針後10天聲沙呼吸急促命危　家屬：不能接受健康的人變成這樣
流感 疫苗 傳染病 南韓 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡