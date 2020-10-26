【林子博喪妻】深宵緬懷一家四口溫馨用餐　子博緊記亡妻董燕君叮囑：要齊齊整整地吃飯【有片】

▲ 林子博懷念一家人齊整食飯畫面。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）日前不敵癌魔離世，痛失愛妻的林子博於昨天晚上於社交平台分享一家四口較早前一起用餐的影片，紀念這段溫馨美好的回憶。

片段主要是林子博為香港開電視拍攝節目《大叔要變身》的內容，節目內紀錄了全家相處的日常點滴，可惜此情此境無法重現。

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林子博於社交平台分享了《大叔要變身》的部分影片，他表示：

多謝《香港開電視》「大叔要變身」呢個節目，令我可以留下太太嘅珍貴片段。

老婆～我同詠渝、卓楠以後都會珍惜，一家人食飯嘅時刻！

#香港開電視77台 #大叔要變身

影片中，Shirley跟孩子說：「晚飯很重要的，我經常覺得一定要齊齊整整地一起吃飯。」

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她續指：「每天那麼忙碌，爸爸要上班，你們要上學，晚上這餐飯對我來說很有意義。很難得的，大家都有空，白天都很忙碌，對嗎？所以一定要坐低，齊齊整整一起吃飯，希望這件事以後也一樣。」

近日為妻子喪妻奔波的林子博，事後受傳媒訪問，他不禁落淚並指：「一家人的願望是能夠每一天的每一餐飯，大家齊齊整整就足夠了。」