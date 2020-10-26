【綠葉王】甘草凌禮文肺癌離世十年　半生奉獻演藝事業默默耕耘

▲ 甘草演員凌禮文離世十年。

TVB甘草演員凌禮文，由70年代起曾參演過無綫、亞視、佳藝部劇集，雖只是綠葉配角，但也為觀眾所記得。2010年凌禮文因肺癌離世，過身十年，其女兒接受傳媒訪問，感謝觀眾仍記得父親的演出。

凌禮文早於1970年代加入遠東劇藝團戲劇組，開始演員生涯，曾先後效力佳藝、麗的（亞視前身）、TVB，又演出香港電台電視部教育電視，也拍過電影、MV演出等。

他曾參演過多部受歡迎劇集，如麗的年代《鱷魚淚》、《大地恩情》 ；TVB劇《流氓大亨》、《大時代》、《創世紀》等，雖然生前角色多為閒角，如老闆、神父、法官、廟祝、村民等，並未做過主角，但不少觀眾看到他的樣子都會印象深刻。

【綠葉王】曾偉明憶當年續約TVB只加薪50元 現半退休當村長享家庭樂

▲ 凌文禮生前曾演出《創世紀》等多套劇集。（影片截圖）

2010年2月19日，凌禮文在因肺癌旒香港九龍醫院離世，終年69歲。

日前凌禮文兒接受傳媒訪問，指父親患病很突然，當時沒有太多人知道，入院不久便離世，沒有太多痛苦，而家人在事後才知爸爸患肺癌。

凌禮文記得媽媽為照顧父親心力交瘁，每天也去醫院探望，女兒至今仍記得父親的笑容，也很感謝傳媒仍懷念父親的演出。

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM