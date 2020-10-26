  • 27°C
香港時間 : 20201026日 (一) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠葉王】甘草凌禮文肺癌離世十年　半生奉獻演藝事業默默耕耘

娛樂 13:59 2020/10/26

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

甘草演員凌禮文離世十年。

TVB甘草演員凌禮文，由70年代起曾參演過無綫、亞視、佳藝部劇集，雖只是綠葉配角，但也為觀眾所記得。2010年凌禮文因肺癌離世，過身十年，其女兒接受傳媒訪問，感謝觀眾仍記得父親的演出。

凌禮文早於1970年代加入遠東劇藝團戲劇組，開始演員生涯，曾先後效力佳藝、麗的（亞視前身）、TVB，又演出香港電台電視部教育電視，也拍過電影、MV演出等。

他曾參演過多部受歡迎劇集，如麗的年代《鱷魚淚》、《大地恩情》 ；TVB劇《流氓大亨》、《大時代》、《創世紀》等，雖然生前角色多為閒角，如老闆、神父、法官、廟祝、村民等，並未做過主角，但不少觀眾看到他的樣子都會印象深刻。

【綠葉王】曾偉明憶當年續約TVB只加薪50元　現半退休當村長享家庭樂

凌文禮生前曾演出《創世紀》等多套劇集。（影片截圖）

2010年2月19日，凌禮文在因肺癌旒香港九龍醫院離世，終年69歲。

日前凌禮文兒接受傳媒訪問，指父親患病很突然，當時沒有太多人知道，入院不久便離世，沒有太多痛苦，而家人在事後才知爸爸患肺癌。

凌禮文記得媽媽為照顧父親心力交瘁，每天也去醫院探望，女兒至今仍記得父親的笑容，也很感謝傳媒仍懷念父親的演出。

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【綠葉王】72歲于洋低調離巢TVB　曾跟薛家燕譜初戀合演《真情》成經典
10:50 2020/10/20
【綠葉王】72歲于洋低調離巢TVB　曾跟薛家燕譜初戀合演《真情》成經典
【木棘証人】劉江跳槽ViuTV《暖男爸爸》下周播　74歲劉老師對演戲仍有團火
14:13 2020/10/20
【木棘証人】劉江跳槽ViuTV《暖男爸爸》下周播　74歲劉老師對演戲仍有團火
【木棘証人】秦啟維曾因身高不足被大台拒用　憑《開心速遞》「細力」成功入屋【有片】
12:00 2020/10/24
【木棘証人】秦啟維曾因身高不足被大台拒用　憑《開心速遞》「細力」成功入屋【有片】
綠葉 演員 電視劇 亞視 TVB 娛樂人物職業 肺癌

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡