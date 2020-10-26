【體質大不同】陰虛體質晚睡會更傷身　浸大中醫：宜行山做瑜伽不宜夜晚運動過量

▲ 陰虛體質人士適宜行山、做瑜伽調理身體。（iStock圖片）

陰虛體質的人一定要早點上床睡覺，因為夜晚是屬陰的，睡覺太晚便會傷陰，會加重陰虛的狀況，如果您屬於陰虛體質，而偏偏睡眠又不太好，要趕緊找中醫師調理一下。

陰虛體質的人怕熱，而事實上過熱也會進一步加重傷陰，所以在炎熱的夏季就別「夏練三伏」了，要避免在烈日下暴曬，暑期既可以選擇外出旅遊避暑，也可以在家中享受冷氣避暑。

透過運動調理

運動對於各種體質的人來說都是有益的，適當出汗有利於身體的新陳代謝，但中醫認為汗屬陰液，所以運動出汗適當就好，出太多汗就有可能傷到陰分，加重陰虛的狀況，因此，散步、行山、瑜伽、太極等都是適合陰虛體質的人的運動方式。現在有很多人選擇在夜晚運動，夜晚屬陰，運動太過又會傷陰，所以陰虛體質的人就不適宜在夜晚做太多的運動。

陰虛體質的人容易有虛火，因此常常急躁易怒，而急躁、生氣又會動血傷陰。所以在精神調養方面，陰虛體質的人要盡量使自己心態平和，做事不要太急，盡量不要發怒生氣，盡量經常去郊外、大自然中放鬆、遊玩，在香港就可以去行山，或去離島親近大自然。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣