【貪心新娘】婉拒出席生疏同學婚宴新娘照寄喜餅　傳銀行戶口號碼迫人情入數

▲ 有網民婉拒出席舊同學婚宴，對方堅持寄來喜餅，並傳來銀行戶口號碼示意他給人情。

結婚本來是開心事，不過如果因為婚宴人情問題而引起親友不快，就為喜事添上遺憾。台灣一名網民於社交媒體分享，早前收到一位生疏女同學邀請出席其婚宴，他原本答允出席，後來卻因事忙缺席，並提早一個月通知準新娘，怎料對方堅持寄來喜餅，並傳來銀行戶口號碼的短訊，迫他人情入數。

該名網民近日於facebook群組「 爆料公社」發帖，表示早前收到一位女同學的婚宴邀請，他與這位女同學其實不算熟，而且彼此畢業後沒再見面，只是在社交媒體知道對方的近況。女同學因為要結婚，傳來參加喜宴意願表，他想到雖然跟對方不熟，但念在一場老同學，因此答應出席婚宴。

附銀行存摺示意給人情

後來網民因為工作關係無法出席，於是提前一個月告訴女同學，未能參加她的婚宴。不過，女同學收到通知後，依然堅持寄喜餅給他，從網民上載的對話截圖可見，女同學寫道︰

真的約不到，我的帳號如下圖，你收到喜餅再給我吧。

之後女同學在對話中附上一張銀行存摺的照片，示意他以銀行轉帳人情給她，令網民大為驚訝。網民回覆女同學不必麻煩，還要寄喜餅給他，可是新娘稱這是她跟其他新人不同的地方。網民在帖文表示︰

我是不是禮俗上那裡不懂？怎麼跟我參加的都不一樣？

網民︰以為是來討債

網民最終還是把人情轉帳給女同學，可是內心感到莫名其妙，認為「禮金不是親友給新人的一種祝福嗎？我怎麼覺得這次祝福像被莫名其妙搶走？」

其他網民看過帖文後，紛紛留言批評女同學的行為無禮，「不說我還以為是來討債」、「連存摺都傳來也太離譜」、「不熟又不能不去，還要被討禮金」，不少人覺得女同學好像為了索人情而辦婚宴。

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責任編輯︰王明芳