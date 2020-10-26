上水梧桐河再現放生魚類情況　傳出惡臭味村民憂破壞生態

▲ 民主黨議員林卓廷接獲上水石湖新村居民反映，近日有不少市民於梧桐河將大量魚類放生。（陳靜儀攝）

上水梧桐是「放生」熱點，胡亂放生隨時令動物枉死變殺生。民主黨議員林卓廷接獲上水石湖新村居民反映，近日有不少市民於梧桐河將大量魚類放生，影響河道水質及生態，更出現死魚，傳出臭味，籲停止放生；居民指出，曾向警務處及環保署等政府部門反映，惟當局指放生行為不涉及殘酷對待動物或亂拋垃圾，沒有相關法例監管，令該名居民十分失望。

在石湖新村附近做有機農業的Jim表示，平日會抽梧桐河水作灌溉之用，惟河水由7月起變得愈發渾濁，要多次過濾才能用作灌溉。他表示，近年每逢農曆初一、十五均有人利用貨車運批魚類前往梧桐河放生，不過今年未知為何情況愈發嚴重，「個個星期都有人放生」。

石湖新村居民梁生在上水居住約50年，他指自己和其他村民都曾勸阻放生人士，隨後有人改用手推車或人手拿幾袋魚到場，被放生的通常為生魚、錦鯉、鯽魚等，估計魚類或因未能適應生活，偶有出現死魚，河流有時亦會傳出臭味。

他續指，放生人士有時會將裝有魚類的發泡膠箱隨地棄置，影響環境；他亦曾通報渠務署、漁農自然及護理署、環境保護署及警方，惟居方反映放生行為不涉及殘酷對待動物或亂拋垃圾，他直指對沒有相關法例監管感失望。

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民主黨議員林卓廷則表示，放生人士於放生時，未必有為魚類「備好水」，有機會干犯殘酷虐待動物罪，直言相關部門若有心監管，必定找到方法，又呼籲市民勿再放生。

居民隨後帶記者一同前往梧桐河視察，發現河裡有大量魚積聚，Jim估算遍布範圍約20米乘20米，當中亦有死魚浮上水面。視察期間，一名黃姓女士推著手推車走近河道附近，手推車上有4袋海鮮，當中包括生魚、塘虱、泥湫和田雞，只有其中一袋有水，黃女士看見大批記者後調頭就走，當被問到為何會帶著多袋海鮮前往河道，黃女士先回答說自己食用，其後又改口說是友人付托她送魚到街市，但自己迷路才會走到河道附近；隨後林卓廷等人報警求助，有警員到場處理，最後將黃女士帶往警處。

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居民Tom表示，於梧桐河放生的情況「已經一朝一夕，這10年8年都有，令很多魚死亡」，又指晨運人士會嗅到到好大的惡臭味，「河流太污糟，不適合放生」。他認為，對於信眾來說，花上金錢舉行放生儀式，也許是出於善心，「是好事」；惟這些魚類放生後易死，發臭的氣味亦影響居民，造成生靈塗炭。

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記者：洪芷晴