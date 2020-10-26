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【星二代】蘇永康父子去海洋公園酒店Staycation　3歲半仔著Gucci衫Chok樣影相似爸爸

親子好去處 14:35 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

蘇永康趁重陽長假期，帶3歲半兒子Jazz去海洋公園萬豪酒店Staycation。

重陽節3天長假期有很多父母帶孩子Staycation，星爸媽也不例外，53歲蘇永康便帶用3歲半兒子蘇展弘（Jazz），一身潮Look入住去海洋公園萬豪酒店，Jazz在酒店房內Chok爆擺甫士打卡似足爸爸，更與表妹一齊開心玩盡水上活動。

蘇永康昨在IG分享父子Staycation的片段，兩父子聯同Jazz的表妹一同入住。Jazz身穿粉紅色Gucci T恤，拖著車仔造型篋帶頭行入酒店，有型有款；一身潮人打扮的蘇永康則做「湊仔公」提著大包細包，緊隨其後望實阿仔。

蘇永康與第二任太太誕下兒子Jazz。（IG圖片）

兒子上游泳班 最愛水上活動

蘇永康笑稱兒子學識了生字「Staycation」，並再開心share小朋友在酒店房的打卡相及泳池玩水的影片，見到Jazz即刻Chok樣擺甫士影相，神情似足爸爸。

Jazz終於可以Staycation，仲有佢最鍾意嘅水上活動，又可以同表妹一齊玩。今日玩到黃昏都仲未攰，今晚我諗食完飯就瞓到隻豬仔咁啦！

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3歲半的Jazz熱愛水上活動，蘇永康與年輕9年的太太馮翠珊亦經常安排水上活動給兒子學習，最近兒子開始上游泳班，還玩過親子划艇及滑板等，所以今次Jazz最期待是去酒店泳池大玩特玩，蘇永康笑言阿仔「有得玩就開心」，是一名Happy boy。

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老來得子 感慨孩子大得快

蘇永康年近50才與第二任太太誕下兒子，自此有仔萬事足，在IG經常大曬家庭樂。他在兒子3歲生日時，感慨孩子大得太快，開始懂事，要教導孩子為善最樂，故蘇永康在兒子生日時，從他兒童儲蓄中提取逾4千元，購買1千個口罩送給有需要長者。

希望Jazz長大後了解並感恩自己有多幸運，明白有能力施予才是種福氣。

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責任編輯︰林綺玲

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