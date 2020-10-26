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【商場優惠】信德中心推消費回贈現金券高達20%　蘭芳園蔥油雞扒撈丁套餐只售$6【附優惠詳情】

休閒消費 14:27 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

信德中心由10月28日起推出「秋日3重賞」禮遇。

信德中心由10月28日起推出「秋日3重賞」禮遇，信德中心將會聯同場內多個時尚鞋履及配飾品牌，推出高達20%的消費回贈現金券、1折美食及購物大減價，當中不用$10便吃到人氣餐廳的套餐，十分優惠！

蘭芳園 蔥油雞扒撈丁套餐（名額:400 個）$6

獎賞1：驚喜20%消費回贈 現金券大放送

由10月28日至11月24日，於信德中心即日以電子貨幣消費滿HK$500或以上，即有機會免費換領指定時尚鞋履及配飾商戶之HK$100現金券一張。

於場內即日以電子貨幣滿 HK$500或以上即可換領指定時尚鞋履及配飾商戶之HK$100現金券。 （現金券每日數量有限，先到先得，換完即止）

獎賞2：一折美食割引 盡享環球美食

土司工坊 星洲叻沙套餐（名額:325 個）$7

於推廣期間，逢星期一至五於場內即日以電子貨幣單一消費滿 HK$100，即可獲印花 1 個。

集齊4個印花，即可以換領【一折美食券】張，於指定餐廳以一折享用指定美食一份。逢星期一更可獲雙倍印花。（一折美食券數量有限，先到先得，換完即止）

獎賞3：一折購物割引 終極購物狂賞

SULWHASOO 潤燥精華 EX　$39

與此同時，於推廣期間，頭10位於指定日期內成功換領「一折美食券」的顧客，更可以一折換購人氣商戶的指定產品！

信德中心「秋日 3 重賞」詳情：

日期：10月28日至11月24日

時間：中午12時至晚上7時

地點：信德中心2樓中庭之禮品換領處

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩

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