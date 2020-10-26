【恐怖意外】3歲女童誤吞鈕扣電池嘔吐頻叫喉嚨痛　電池燒穿食道掉入心臟慘死

▲ 澳洲一名3歲女童因誤吞鈕扣電池嘔吐流鼻血，電池更燒穿食道落入心臟，最後慘死。

小朋友在成長的過程中經常探索世界，但也增加接觸細菌或誤食的危機。澳洲一名3歲女童誤食鈕扣電池後嘔吐、流鼻血及頻叫喉嚨痛，醫生檢查後發現電池燒穿食道落入心臟，最後在誤吞電池3周後不幸離世。

據外媒報道，3歲女童Brittney Conway在7月初因誤食鈕扣電池離世，其媽媽Lorraine回想起事發當日，她給女兒一枝棒棒糖，及後女兒大叫喉嚨痛，媽媽則以為是吞下大粒糖果所致，不以為然。直到女兒開始嘔吐、流鼻血及胸口疼痛，她才意識到事件的嚴重性。媽媽告訴當地媒體，

她雙手放在胸前，痛得彎下腰，大叫媽媽，媽媽。

女童病情漸趨惡化



媽媽立刻送女兒到醫院檢查，醫生初步檢查過後認為Brittney沒有大礙，判斷為食物中毒或受病毒感染，稱休養一星期便會康復。媽媽隨即帶同Brittney回家休養，不過她的病情越趨嚴重，甚至不肯進食。再過幾天，媽媽聽見Brittney咳嗽便到房間查看，沒想到她已睡在一大灘血液上，再次將女兒緊急送院。

鈕扣電池燒穿食道落入心臟 女童最終離世

最後，Brittney接受X光檢查，醫生才發現她誤吞一粒鈕扣電池，電池已燒穿食道並落入心臟。在手術經過9個小時後，終將胸口中的鈕扣電池拿出。然而，一切已為時已晚，Brittney終在7月28日離世，是澳洲自2013年以來，發生第3宗小朋友因誤食「鈕扣電池」而死的案件。

▲ 3歲女童Brittney Conway在7月初因誤食鈕扣電池離世。（Bella's Footprints - Button Battery Awareness Facebook）

Brittney父母在Facebook開設專頁，希望以女兒的離世作為警惕，警告其他父母誤吞鈕扣電池的嚴重性，電池進入人體內可產生化學物質，可灼傷內臟，嚴重可引致死亡。

兒科醫生解釋電池的危害性



台灣兒科醫生吳昌騰早前於個人社交媒體分享，指幼兒探索外界的方法是由舔舐開始，他們咽部發育不成熟關係，容易將含在口中的異物吞嚥進去，造成傷害。而鈕扣電池內含重金屬、具有強腐蝕性、強鹼性及帶電等，若小朋友誤食紐扣電池，嚴重可引致死亡。

他列出5點，指出鈕扣電池進入人體後的嚴重影響。



1、鈕扣電池容易在潮濕環境內短路，放電產熱，使黏膜、軟骨嚴重燙傷。

2、電池表面的化學物質氧化鋅和銀能與食道黏膜的蛋白質發生化學反應。

3、電池液可以嚴重腐蝕食道黏膜，使黏膜逐漸液化壞死。

4、異物對黏膜局部機械性壓迫造成粘膜壞死。

5、誤吞鈕扣電池引起的併發症以食道狹窄、穿孔、食管氣管瘻管、雙側聲帶麻痺等為主。

另外，吳醫生提醒父母們，務必要將家中的鈕扣電池妥善收藏。小朋友在玩含有鈕扣電池的玩具時，一定要目不轉睛地觀察孩子，「記得放手不放眼」。家長若見小朋友流口水、嘔吐或不能吞下食物等，應盡快就醫。

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責任編輯：王明芳