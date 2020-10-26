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【墮入情網】抖音邂逅內地男星拋夫棄子　六旬大媽為愛茶飯不思提離婚：要勇敢活一次

休閒消費 16:24 2020/10/26

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內地有騙徒假冒靳東的名義，在「抖音」上招搖撞騙，更令江西一名六旬已婚大媽因此墮入愛河。

43歲的內地男星靳東近年憑多套大熱的電視劇而爆紅，成為新一代的師奶殺手。不過，內地就有騙徒假冒靳東的名義，在「抖音」上招搖撞騙，更令江西一名六旬已婚大媽因此墮入愛河，認定靳東已經愛上她。她更因此與丈夫鬧離婚，揚言：「我要嫁靳東，勇敢活一次」。

「靳東」曾約見面終未現身

據江西電視台報道，61歲的大媽黃月自今年初起在抖音上邂逅「靳東」後，便每天玩手機至無法自拔，更因廢寢忘餐而瘦了，她表示：「他喜歡我，還要給我買房，給我100萬」。黃月亦曾不聽家人勸告，深信「靳東」相約她在吉林長春見面而前往赴約，即使「靳東」沒有現身，她也沒有懷疑，甚至與丈夫分房睡，要求離婚。

每當丈夫婉言相勸時她就生氣砸東西，家庭幾近破裂。黃月還一口咬定「靳東」已在全國抖音用戶面前向她表白，並表示自己一定要嫁給靳東，要勇敢地活一次。

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靳東工作室發聲明澄清

不過，從「靳東」的抖音片段可見，片中的「靳東」嘴型和聲音對不上，影片內容多為「姊姊我想你了」、「姊姊是不是刪我了」、「姊姊幫我點個心」，而且片中的「靳東」時而有東北口音、南方口音及四川口音等。

但真正的靳東明明是山東人，估計騙徒此舉是為騙取流量或金錢而製作的假影片，明顯瞄準對網路不甚熟悉，又剛接觸智慧型手機的熟齡女性用戶。

靳東工作室得悉事件後已聲明澄清，強調靳東從未在任何短片平台開設帳號，指上述行為已損害靳東的名譽，且傷害了粉絲的感情，將通過法律途徑追究相關主體的法律責任。

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責任編輯：羅嘉欣

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