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科大EMBA課程膺《金融時報》全球排名10年冠　中大升9級進佔第15位

社會 15:12 2020/10/26

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科大和凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程在最新英國《金融時報》全球EMBA課程排名中，十度榮膺全球第一。（經濟日報資料圖片）

英國《金融時報》全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名結果出爐，由科大及美國凱洛格商學院合辦的「凱洛格-科大EMBA課程」再度位列榜首，是該課程自1998年推出以來第10度榮膺全球之冠。

根據《金融時報》最新全球EMBA課程排名，「凱洛格-科大EMBA課程」在「事業發展排名」方面，校友在畢業後的職級和任職公司規模均有所提升，排名升至第8位；校友在畢業後3年的平均年薪達52.8美元（約409萬港元），增幅達67%。

科大校長史維表示：

香港以至全球今年都面對重大挑戰，課程在這刻取得令人鼓舞的成績，彰顯在全球不斷轉變的營商環境下，創新求變的重要性。課程肯定了我們多年追求卓越的承諾，成為科大準備迎接成立30周年的一大喜訊。

科大商學院院長譚嘉因稱：

課程10度榮膺全球第一，是科大全體師生的一大榮耀。與凱格洛管理學院的合作揉合東西文化特色，將可繼續為行政人員提供優質教育，培養具卓見和責任感的領袖，為多變的全球環境帶來積極、正面的轉變。

本港其他大學的EMBA課程均有上榜，中大獨力開辦的EMBA課程，排名15，較去年上升9位，校友於修畢課程3年後之平均年薪超過30.67美元（約237.7萬港元），增幅達56%。

中大EMBA亦進最新《金融時報》全球百強排名榜第15位。（經濟日報資料圖片）

中大商學院院長周林對課程排名提升感到無比興奮，向商學院全體教師與行政人員、學員和校友表達謝意：

中大EMBA已有27年歷史，我們將繼續緊隨市場快速發展的步伐，致力秉承「結合傳統與現代　融會中國與西方」的核心價值辦好課程。

港大與美國哥倫比亞大學及倫敦商學院合辦的Global Asia EMBAsia課程，排名第10，校友畢業後3年的平均年薪達32.42美元（約251.2萬港元），增幅達85%。

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記者：陳曉瑩

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