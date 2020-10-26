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【夫婦改名】羅仲謙夫婦宣布齊改中文名　楊怡解釋箇中原因：多多指教

娛樂 15:36 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

羅仲謙夫婦宣布改名，楊怡解釋箇中原因。

楊怡與羅仲謙今個月初剛慶祝過升格為新手爸媽的首個結婚紀念日，今日又在社交網站宣佈，二人為了愛女「小珍珠」羅翊心（Hera），決定一同改名，羅仲謙改名為羅子溢，而楊怡則會改名為楊茜堯。

於本月初楊怡貼出一張在結婚一周年時，與老公羅仲謙在布拉格所拍的親嘴照片，來慶祝二人結婚第四週年，更是二人成為新手爸媽後，所渡過的第一個結婚紀念日。

【夫妻放閃】楊怡羅仲謙慶祝結婚4週年　新手靚媽：感謝緣份讓我們遇見彼此

二人由拍拖、結婚到為人父母還是一樣甜蜜。（instagram圖片）

成為媽媽後，楊怡的社交網站充斥著愛女小珍珠的身影，與羅仲謙的生活亦離不開女兒。二人更為了愛女作了一個非常重要的決定，今日下午楊怡在社交網站貼出一家三口連同愛犬的合照，宣佈夫婦倆為了愛女決定改名：

轉眼間，珍珠已經半歲，這一年多，我們經歷了許多轉變，為了家人更好，我們作出了這個決定，藉著2020年的今天，和大家分享這個消息.....

我們改名啦，所以從今天起
羅仲謙=羅子溢
楊 怡=楊茜堯
請大家多多指教

【靚媽減肥】楊怡產後極速瘦身騷小蠻腰　馬國明大讚：羅仲謙好幸福

楊怡宣佈與老公齊齊改名。（instagram圖片）

楊怡：未習慣慢慢記

楊怡在文末又寫道，不論他們叫甚麼名字，我們依然是大家心目中的「我們」，又謂：「未習慣唔緊要慢慢記慢慢改。」

【新手媽咪】為女兒厭奶期感煩惱　楊怡發文求助獲網民獻計

女兒小珍珠已經6個多月大。（instagram圖片）

不少網民祝福他們一家三口繼續幸福過活，亦有不少人對他們的新名字抱有許多疑惑，有網民問到底楊怡新名中的「茜」，粵音讀「西」還是「倩」，亦有網民表示楊怡這個名字從小聽到大，實在是太「入屋」，相信難以一時改口。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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