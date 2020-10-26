有團體指本港2年內增804間套丁屋　籲政府加強監管

▲ 本土研究社發表最新研究報告指出，本港於2年間新增了804間疑似套丁丁屋。（曾耀輝攝）

俗稱「套丁」的非法轉售丁權向來為市民關注，本土研究社今日發表最新研究報告指出，在2018年至2020年間，本港新增了804間疑似套丁丁屋，而本港累計疑似套丁屋有約1萬間。

本土研究社在2018年1月至2020年3月期間，透過地政總署地理資訊地圖、地政總署鄉村範圍圖和Google Map等，分類出有懷疑套丁情況的村落，有關村落通常會將「套丁屋」組成一個「丁屋屋苑」。本土研究社表示，具體特徵包括，村中有三幢或以上建築風格相似，且分佈一致整齊的丁屋；而有關村落通常會有屋苑名稱及屋苑式管理。

本土研究社舉例指，大棠2個地段在1年間建成了約23幢丁屋，而有關丁屋曾由一間名為國勝集團的公司持有，其公司董事為現任十八鄉鄉事委員會副主席，梁福元之子梁智峯。本土研究社指，正常丁屋由於獨立承建，申請所需文件繁多，平均需時5至10年建成，所以1年內同時建成23幢是不尋常。

研究結果發現，新增的804間懷疑套丁屋有64％位於元朗區，其中148間位於八鄉。本土研究社又指出，十八鄉西邊圍有121間獲批丁屋，其中120間為他們認為有可疑的疑似套丁屋。

為減少懷疑套丁情況，本土研究社向政府提出4項建議：

訂立「疑似套丁鄉村管制/觀察名單」，若發現套丁情況，則暫停向其村落批出丁屋，直至情況改善。

暫停部分懷疑套丁屋苑的興建，並展開調查。

撤銷《一手住宅物業銷售條例》對丁屋的豁免。

開放丁屋申請資料及數據予公眾參與。

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記者：陳梓蔚