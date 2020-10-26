「議會監察」質疑部分抗爭派亂報選舉開支　倡政府勿發還初選開支　

▲ 民建聯落選區議員組成的「議會監察」今（26日）表示，部分民主派參選人申報的選舉開支達「天價」，質疑相關人士任意申報選舉開支。（尹櫻霖攝）

原定9月舉行的立法會選舉押後一年，政府早前宣布已報名的參選人可獲發還全數選舉開支。民建聯落選區議員組成的「議會監察」今（26日）表示，部分民主派參選人申報的選舉開支達「天價」，質疑相關人士任意申報選舉開支，促請廉政公署和選舉事務處介入調查，又指民主派早前舉行的初選活動不合法，認為當局不應向相關人士發還初選選舉開支。

「議會監察」召集人黃偉傑稱，有參選人超支嚴重，以報名參選區議會（二）的「抗爭派」王百羽為例，其申報選舉開支總數為489萬元，遠超其界別原定上限的380萬元，當中包括由國際關係學者沈旭暉有份投資的子公司「U Made This」，金額高達450萬的選舉服務捐贈，黃偉傑認為有關服務估計價值，並非按市場最低零售價而評定。他又指，「U Made This」的董事同時為王百羽的競選經理，兩人有密切關係，質疑有利益衝突情況發生，呼籲廉玫公署介入調查。

「議會監察」另一召集人葉文斌指出，不少民主派參選人申報「天價」選舉開支，例如由「U Made This」捐贈予王百羽的選舉服務中，兩份講稿涉款50萬元，以及九龍西參選人潘焯鴻申報的「影片製作」選舉開支，金額超過56萬。

「議會監察」指，民主派初選早前已被港澳辦及中聯辦譴責為「非法操控選舉」，認為政府不必發還初選選舉開支，唯基於在提名期結束前公開表示參選就符合候選人定義，認為民主派參選人需向選舉事務處申報初選開支。

王百羽就「議會監察」指控，暫未有回應。

在過往的立法會選舉中，參選人需獲5%或以上的有效選票才可申索資助；資助亦設上限，在每一有效得票資助15元、選舉開支上限一半、及選舉開支全額中，以金額最低者為資助額。

沈旭暉早前在社交網頁回應查詢，表示大規模提供無償服務和這類報價，並非公司政策，對於報價是否合理，他表示，「我也難以認同」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者︰尹櫻霖