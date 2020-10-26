【酒店下午茶】文華東方酒店推金星主題下午茶　$888兩位送$2,000珠寶現金禮券

▲ 文華東方酒店聯乘珠寶品牌金星珠寶推金星主題下午茶。

香港文華東方酒店聯乘珠寶品牌金星珠寶（K. S. Sze & Sons）推出「金星歷奇下午茶」，凡於2020年11月1日至30日享用此期間限定下午茶的賓客可獲贈價值港幣2,000元的金星珠寶現金禮券。

於1963年香港文華東方酒店開業之始便進駐酒店的金星珠寶，已屹立於此中環標誌性地標達57年。是次下午茶以「金星」為主題，正正配合珠寶店的中文名稱，不論賣相及食材都散發出奢華氣勢。

「金星歷奇下午茶」甜點及鹹點

「金星歷奇下午茶」以透明玻璃球體盛載，仿如置身浩瀚宇宙中的一顆耀目星球。各款閃爍炫目的甜點包括銀河藍莓歌劇院蛋糕、金星橘子牛奶朱古力、黑芝麻開心果隕石、栗子雲呢拿銀粉馬卡龍和咖啡榛子金磚蛋糕。

鹹點方面，包括一系列三文治及酥餅，融入其中的精選矜貴食材包括魚子醬、鵝肝醬和帕爾瑪火腿。

最後配上文華東方馳名玫瑰花瓣果醬及牛油忌廉的各款新鮮焗製鬆餅，為這星空之旅畫上句號。下午茶完整菜單請【按此】

每天限量20份

「金星歷奇下午茶」將於金星珠寶店旁的快船廊供應，每天限量20份。推廣期間，每位享用此限量下午茶的賓客將獲贈價值港幣2,000元的現金禮券，可於2020年11月內到訪位於酒店閣樓的金星珠寶以選購任何產品。

「金星歷奇下午茶」詳情

推廣期：2020年11月1日至30日

價錢：港幣888元／兩位；港幣1,288元／兩位（連Moët & Chandon Brut Impérial香檳或Impérial Rosé NV香檳兩杯）（另設加一服務費）

時間：

週一至週五：下午2時30分至6時

週六及公眾假期：下午2時至4時及下午4時15分至6時

週日：下午3時30分至6時

查詢或訂座電話：2825 4000

地址：香港中環干諾道中5號快船廊

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責任編緝：王芷瑩