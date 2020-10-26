【新冠肺炎】再多3名病人康復出院　111名病人仍留醫12人危殆

▲ 醫院管理局表示過去24小時共有3名確診病人出院。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，本港今日（26日）新增8宗確診個案，全部為輸入個案。醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有3名確診病人出院（個案編號：5156、5217、5280），至今共有5,050名確診或疑似病人康復出院。



目前公立醫院已啟用614間負壓病房，合共1 098張負壓病床，現時共有111名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，4人情況嚴重，其餘95人情況穩定。

危殆病人的個案編號為：

1989、3496、3764、4433、4706、4732、4833、4937、5110、5151、5185、5195

嚴重病人的個案編號為：

4101、4746、4788、4990

醫院管理局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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責任編輯︰郭詩詩