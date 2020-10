【逆市請人】啟勝11月請逾200人 冀吸納疫情下生計受影響航空及酒店人員

▲ 啟勝11月請逾200人,冀吸納疫情下生計受影響航空及酒店人員。

新冠肺炎疫情影響下,本港不少企業相繼裁員。新鴻基地產成員之一啟勝管理服務有限公司將於今年11月17日舉辦大型招聘日,招聘逾200人,為服務業人才提供另一出路,希望為疫情下生計受影響的服務業從業員,包括航空、酒店及其他行業工作者,帶來穩定、專業和具前景的事業機會。

啟勝董事朱啟明表示,航空業或酒店業從業員的工作性質與物管服務相似,相信經過培訓後可輕鬆開展新事業,將額外招募超過200位與客戶服務相關的人才,包括客戶服務助理、禮賓員、客戶服務主任、會所助理等,並提供全方位的培訓及支援,助新入職員工轉型成為專業的物業管理從業員。

曾於航空業工作超過10年的李祥盛有感本身行業正走下坡,他看好物業管理的前景,現於港島區某大型住宅擔任禮賓員,認為行業有明確的晉升階梯及前景,以前機場的工作模式令他難以抽身進修,現時工作時間較以往穩定,使他在工餘時間完成了保鑣證書課程,取得認可資格。

▲ 曾於航空業工作超過10年的李祥盛(左)現擔任屋苑禮賓員。(啟勝提供)

啟勝將於11月17日舉辦「Gear Up For New Career 新跑道上傲翔」大型招聘日,會有職場講座,講解有關物業管理的行業知識、工作機會、發展方向、物管專業認證等,更舉辦撰寫履歷工作坊,專為準備轉行的朋友而設,期望協助他們在新的事業跑道上重新起飛。

「Gear Up For New Career 新跑道上傲翔」招聘日暨職業講座 日期:2020年11月17日(星期二) 時間:上午10點至下午6點 地點:觀塘創貿廣場20樓2010室 查詢:whatsapp 9866 8650

