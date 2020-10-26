【逆市請人】啟勝11月請逾200人 冀吸納疫情下生計受影響航空及酒店人員

▲ 啟勝11月請逾200人，冀吸納疫情下生計受影響航空及酒店人員。

新冠肺炎疫情影響下，本港不少企業相繼裁員。新鴻基地產成員之一啟勝管理服務有限公司將於今年11月17日舉辦大型招聘日，招聘逾200人，為服務業人才提供另一出路，希望為疫情下生計受影響的服務業從業員，包括航空、酒店及其他行業工作者，帶來穩定、專業和具前景的事業機會。

啟勝董事朱啟明表示，航空業或酒店業從業員的工作性質與物管服務相似，相信經過培訓後可輕鬆開展新事業，將額外招募超過200位與客戶服務相關的人才，包括客戶服務助理、禮賓員、客戶服務主任、會所助理等，並提供全方位的培訓及支援，助新入職員工轉型成為專業的物業管理從業員。

曾於航空業工作超過10年的李祥盛有感本身行業正走下坡，他看好物業管理的前景，現於港島區某大型住宅擔任禮賓員，認為行業有明確的晉升階梯及前景，以前機場的工作模式令他難以抽身進修，現時工作時間較以往穩定，使他在工餘時間完成了保鑣證書課程，取得認可資格。

▲ 曾於航空業工作超過10年的李祥盛(左)現擔任屋苑禮賓員。(啟勝提供)

啟勝將於11月17日舉辦「Gear Up For New Career 新跑道上傲翔」大型招聘日，會有職場講座，講解有關物業管理的行業知識、工作機會、發展方向、物管專業認證等，更舉辦撰寫履歷工作坊，專為準備轉行的朋友而設，期望協助他們在新的事業跑道上重新起飛。

「Gear Up For New Career 新跑道上傲翔」招聘日暨職業講座 日期：2020年11月17日（星期二） 時間：上午10點至下午6點 地點：觀塘創貿廣場20樓2010室 查詢：whatsapp 9866 8650

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責任編輯：蘇文軒