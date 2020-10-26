【親子好去處】佔地3萬呎明年初K11開幕　香港樂高探索中心優先玩門票即日發售

▲ 香港樂高探索中心將於明年初在K11Musea開幕，有興趣的家長不要錯過！（圖片來源：香港樂高探索中心提供）

疫情緩和，一家大小除了去全港各大商場消遣之外，好快就有全新室內遊樂場開幕。設10個不同主題園區、佔地超過30,000呎的樂高超級室內遊樂場，將於2021年初落戶尖沙咀K11 Musea, 一家大小LEGO迷絕對不容錯過！

佔地3萬呎

有「樂高®超級室內遊樂場」之稱的香港樂高®探索中心，位於尖沙咀K11 Musea、佔地超過30,000呎，主要為有3至10歲孩子的家庭，提供2至3小時的互動及教學體驗，寓學習於娛樂。

▲ 位於東京和大阪的樂高探索中心是香港家庭的熱門好去處。（日本樂高探索中心圖片）

設10大園區

中心分爲10個不同的樂高主題園區，設遊戲「古堡歷險」及「魔法轉盤」、4D影院「樂高動感體驗」，並有可讓孩子們展現創意的「樂高創意工作室」，以及具教育意義的「樂高得寶農莊」等，小朋友定能玩得樂而忘返，同時學到課本外的知識。

▲ 小小LEGO迷入場會尖叫！（日本樂高探索中心圖片）

開幕前設優先試玩

家長如想率先體驗中心内多元化的設施，就一定不能錯過樂高探索中心推出的First-to-play門票，價值港幣$240，可以在公園開幕前入場遊玩。

▲ 樂高超級室內遊樂場設多個主題園區。（圖片來源：LEGOLAND Discovery Centre網頁）

家長亦可選購價值$999的First-to-play全年通行證，享受優厚待遇，包括在開幕前入場遊玩、證件生效12個月内無限次進入中心、參與專為全年通行證會員而設的限定派對等。First-to-play全年通行證及門票皆在即日起開售。

▲ 家長可購買全年通行證或First-to-play門票，讓孩子率先體驗豐富的遊樂設施。（圖片來源：香港樂高探索中心提供）

通行證持有人獲贈精美禮品

此外，每名通行證持有人還會獲贈香港樂高探索中心獨家禮盒套裝 ，内含樂高人仔鎖匙扣、樂高袋裝玩具、刻有2021字樣的樂高積木等精美禮品。更多門票詳情可參閲香港樂高®探索中心入場門票網站。

▲ 每名通行證持有皆獲贈樂高人仔鎖匙扣、樂高袋裝玩具等精美禮品。（圖片來源：LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong 香港樂高探索中心 Facebook）

香港樂高®探索中心

開放日期：尚待公佈

門票：即日預售，可選購價值$999的First-to-play全年通行證或$240的First-to-play門票

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓

活動詳情︰【按此】

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責任編輯︰李世聰