【親子好去處】佔地3萬呎明年初K11開幕 香港樂高探索中心優先玩門票即日發售
疫情緩和，一家大小除了去全港各大商場消遣之外，好快就有全新室內遊樂場開幕。設10個不同主題園區、佔地超過30,000呎的樂高超級室內遊樂場，將於2021年初落戶尖沙咀K11 Musea, 一家大小LEGO迷絕對不容錯過！
佔地3萬呎
有「樂高®超級室內遊樂場」之稱的香港樂高®探索中心，位於尖沙咀K11 Musea、佔地超過30,000呎，主要為有3至10歲孩子的家庭，提供2至3小時的互動及教學體驗，寓學習於娛樂。
設10大園區
中心分爲10個不同的樂高主題園區，設遊戲「古堡歷險」及「魔法轉盤」、4D影院「樂高動感體驗」，並有可讓孩子們展現創意的「樂高創意工作室」，以及具教育意義的「樂高得寶農莊」等，小朋友定能玩得樂而忘返，同時學到課本外的知識。
開幕前設優先試玩
家長如想率先體驗中心内多元化的設施，就一定不能錯過樂高探索中心推出的First-to-play門票，價值港幣$240，可以在公園開幕前入場遊玩。
家長亦可選購價值$999的First-to-play全年通行證，享受優厚待遇，包括在開幕前入場遊玩、證件生效12個月内無限次進入中心、參與專為全年通行證會員而設的限定派對等。First-to-play全年通行證及門票皆在即日起開售。
通行證持有人獲贈精美禮品
此外，每名通行證持有人還會獲贈香港樂高探索中心獨家禮盒套裝 ，内含樂高人仔鎖匙扣、樂高袋裝玩具、刻有2021字樣的樂高積木等精美禮品。更多門票詳情可參閲香港樂高®探索中心入場門票網站。
香港樂高®探索中心
開放日期：尚待公佈
門票：即日預售，可選購價值$999的First-to-play全年通行證或$240的First-to-play門票
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓
活動詳情︰【按此】
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責任編輯︰李世聰