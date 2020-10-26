【秋季護膚】轉季肌膚易乾燥痕癢出現皺紋　一文睇清補濕防敏精華推介【附價錢詳情】

▲ TOPick為大家推介幾款適合轉季使用的防敏感精華油護膚品。

秋天到，皮膚容易乾燥痕癢，要保持皮膚滋潤，護膚程序不能少，TOPick為大家推介幾款適合轉季使用的防敏感精華油護膚品。

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1. LA MER The Concentrate極緻修護精華 HK$1,460/15ml 、HK$4,000/50ml

La Mer這款精華蘊含超濃縮的Miracle Broth™活膚精華，能促進細胞再生，而且富含高抗氧化成分，能鎖緊水分及修護功效，鎮靜肌膚泛紅、過敏及其他發炎徵狀。

2. KORRES希臘橄欖保濕多用精華油 HK$299／100ml

KORRES希臘橄欖保濕多用精華油98.7%天然成份，可作面部精華油、髮尾油、身體護膚油，修復細胞層面，既滋潤而又不會阻塞毛孔，更能預防油脂過剩及粉刺，具消炎特性，有效減少乾紋，解決乾敏泛紅煩惱。

精華油主要成份包括希臘克里特島特級初榨天然優質橄欖油、小分子角鯊烷、海甘藍籽油、葵花籽油、維他命C、E、F和omega-6脂肪酸，不含礦物油及矽。當中天然植物性角鯊烷B5、海甘藍籽，特別將分子處理為秒速吸引的配方，把潤膚保濕力提高至極致。

3. Esse瞬間復甦精華液 HK$920／30ml

Esse瞬間復甦精華液專為敏感及敏感肌膚研製，利用益生菌能量及生物技術帶來高度保濕及抗皺效果，淡化細紋，緊緻提拉肌膚，亦是轉季護膚好物。

這款精華液蘊含多種活性物，專門針對改善各類型肌膚問題：

復活草含豐富多酚能給肌膚持續廿四小時保濕，有效對抗自由基，減緩肌膚老化。

玻尿酸補水並使肌膚飽滿，可減少細紋出現；益生菌溶菌產物富含抗菌肽(AMP)，可將肌膚上的微生物組轉變成更均衡的狀態。

非活性益生菌可改善肌膚屏障功能

補骨脂酚是視黃醇的臨床對照天然替代品，不會刺激皮膚之餘，可緊緻肌膚、淡化細紋及提高彈性

GABA(γ-氨基丁酸)能放鬆面部肌肉並淡化細紋，以及維他命B5可促進傷口癒合，改善屏障功能並減輕皮膚過敏。

4. gülsha 晨露純玫瑰精華油 HK$399／200ml

gülsha採用最珍貴頂級玫瑰－土耳其南部伊斯帕爾塔的頂級大馬士革玫瑰花，當中含有300多種活性成分，含有人體所需的 18 種氨基酸及微量元素。精華油100%天然成分，不含化學防腐劑、礦物油、酒精、人造色素或香料。

大馬士革玫瑰在保濕方面有超卓功效外，更具備美白功效，抑制同時分解黑色素積聚，幫助淡化色斑及祛黃。此外，當中的 Omega 3、6、9，幫助細胞修復再生，有助減淡細紋。

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責任編緝：王芷瑩