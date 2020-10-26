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【新冠肺炎】旅遊業界發起慢駛遊行要求落實健康碼　盡早恢復通關

社會 17:24 2020/10/26

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有旅遊業界發起慢駛遊行要求當局進行強制全民檢測，並盡早推出健康碼。（冼偉倫攝）

本港疫情持續，多個行業大受影響，包括旅遊業界。有旅遊業界今早（26日）發起慢駛遊行，要求當局進行強制全民檢測，並盡早推出健康碼，以恢復通關。

多部旅遊巴今早由灣仔金紫荊廣場慢駛至政府總部。（冼偉倫攝）

多部旅遊巴今早由灣仔金紫荊廣場慢駛至政府總部，要求推行強制全民檢測，並於關口推行快速測試及落實健康碼，恢復港澳與內地關口的往來。

旅行社東主協會會長葉慶寧指出，保就業計劃於11月底完結後，不少旅行社都要求員工不要上班。他形容目前的情況嚴峻，期望當局能夠盡快切斷疫情，恢復旅客往來三地。

（冼偉倫攝）

對於港府早前放寬本地遊，旅行社解困大聯盟召集人姚柏良就表示，即使本地團人數上限已放寬，反應仍然不及預期，加上業界在安排行程時有不少限制，對導遊和領隊的幫助不大，強調要真正有助業界復甦就必需要恢復通關。

就本地遊一事，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，所有參加本地遊的市民都要有心理準備，萬一團內有人「中招」，可能會有牽連性，或會被視為緊密接觸者而被隔離。他解釋指，本地遊有很多時間都會「走埋一齊」，亦有機會會除下口罩，故感染風險亦會高，呼籲參加者做足各項防疫措施，遵守4人限聚令，而保持個人衞生最重要。

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責任編輯：郭詩詩

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