【開心速遞】袁文傑楊證樺凌晨赴元朗救狗　《愛回家》「潮偉」籲登高人士注意火種

▲ 袁文傑楊證樺凌晨赴元朗救狗，怒斥登高人士：「禍害甚大！」

八鄉大江埔村於昨日重陽節發生大型山火，今日凌晨火勢更逼近附近的大樹下善待動物庇護站，劇集《愛•回家之開心速遞》的「佐治」張明偉昨晚收到消息後馬上前往該處助毛孩疏散，同劇的袁文傑及楊證樺一向是有名的愛動物之人，二人亦有份前往大樹下幫助做義工照顧毛孩。

昨日重陽節，八鄉大江埔山頭疑因有人登高拜山是遺下火種，引發大型山火，火勢更一度逼近大樹下流浪動物中心，有義工於網上發文求救，不少愛狗之人馬上前往中心幫助疏散狗狗。

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▲ 親力親為幫忙搬運狗籠。（影片截圖）

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處境劇《愛•回家之開心速遞》中不乏愛狗之人，除了飾演George的張明偉外，袁文傑在今日凌晨兩點收到消息後，亦馬上與楊證樺一同從港島開車直駛到元朗幫忙，直到剛剛下午他在社交網站發表長文，憶述昨晚的經過：

凌晨兩點多自己才獲悉，大樹下流浪動物中心附近元朗山頭發生山火，場內150隻狗狗和30隻貓貓需要緊急疏散，看完消息，朋友馬上聯繫我，便立即由港島區趕過去，到接近範圍，已見到好多義工、車輛齊集，一落車，聽從義工們的安排，在空地上等候... 之後，聽到一聲需要比較大隻的男士，馬上和同行友人走入場內，見到負責人，可以較近距離見到山火情況，也感激消防員大哥們盡全力控制火勢，但風勢的變化，增添了不少麻煩... 此時場內外相信已有200位以上熱心義工（其實應該不止，當然沒有認真去數），聽到大家的不斷商討如何有步驟安全地帶走動物，也有一直聯絡找尋更多所需物資如籠、毛巾被等，這時候，部份貓貓已撤離，但仍有一些受驚躲藏，其實狗狗也會一樣，始終場內人頭湧湧，突然要搬走牠們... 終於，可以幫手了，一些狗狗已進入了籠子，蓋好毛巾，點完名，和友人搬落一段小斜坡下，待其他義工朋友們再安排送去一個安全地方。由於是一段斜坡，又因消防車關係，路面頗濕，及留意粗大的消防水喉...就這樣，小心翼翼搬了一次，再等候，再搬，都有三次了。 今次，見識到一大班經驗豐富的熱心朋友，可謂一呼百應，待至接近早上6時，絕大部份狗狗也安全了，部份人也已散去，自己也就準備離開，負責人也能安定了！感謝Joey, Vicky, Man, JoJo，燕姐，小文，勞苦功高的消防員，一眾熱血熱心的義工。 想呼籲一下，每年這些時候，各位拜山後，務必要撲熄火種，否則，禍害甚大！大家有手有人腳，做多一點點，有那麼困難嗎？！

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▲ 袁文傑與楊證樺正在等候安排。（影片截圖）

袁文傑有分享在狗場內親力親為幫忙搬狗籠、安排搬運等的照片，不少網民留言感情他和一眾義工的熱心幫忙。

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