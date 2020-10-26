【超高齡產婦】67歲自然受孕誕女1年後近況曝光　老夫婦親力親為湊女︰不比90後差

▲ 山東一對6旬老夫婦去年聲稱以自然受孕誕女，一年後他們談及生活近況。

去年山東一名67歲高齡老婦，聲稱以自然受孕誕下女嬰引來熱議，其68歲丈夫認為孩子是老天賜給他們，故將孩子命名為「天賜」。事隔一年，老夫婦接受傳媒訪問談及近況，指再度成為新手爸媽的生活充實，沒有請工人幫忙，親力親為湊女，更揚言自己不比90後的父母差。

綜合內地傳媒報道，現年68歲、來自山東棗莊的老婦田玲，與年長一歲的丈夫黃維平原本育有一子一女，孫兒更已入讀大學。去年老婦聲稱以67歲超高齡自然懷孕引起網民熱話，於10月底誕下女嬰「天賜」，迎接相隔近40年的第3名孩子。

▲ 老夫婦稱女兒已懂得叫爸爸媽媽。（網上圖片）

與兄姊年齡相差近40歲

當時一對子女十分反對父母誕下妹妹，甚至在媽媽誕女後，亦沒有到醫院探望，揚言要斷絕來往。協助老婦的護士指出，該名超高齡產婦的身體正常，與其他孕婦無異，而且已有奶水，可以餵哺母乳。

事隔一年後，老夫婦接受訪問稱，近一年的湊B生活好充實，老婦初期有餵母乳，後來加奶粉混合餵哺。除了BB初生時有請陪月外，之後都沒有再聘請保姆或工人，由兩人親力親為照顧。

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老夫婦退休金養起B女

原本做律師的黃維平，為照顧女兒減少工作量，現已變成全職爸爸，靠退休金應付開支。

我們經濟壓力不大，因我和愛人都有退休金，主要花費就是孩子的奶粉，孩子出生以後靠母乳餵養，奶粉也是混著喝，1個月大概是3罐奶粉，花費在1,000元（人民幣，約1,157港元）左右。

黃維平認為做全職爸爸，比做律師較辛苦，加上年近70，一開始確實有些勞累，但已漸漸適應生活。現時天賜的身體很健康，正學走路，而且會叫爸爸媽媽，讓父母非常開心。

我們做的不會比那些20多歲（90後）的奶爸、奶媽差。

這一年的最大得著，是年齡與妹妹相差近40歲的兄姊終放下芥蒂，明白父母懷孕生子是「兩口子的事情」，現在更經常陪妹妹玩，一家人重修舊好。

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責任編輯︰林綺玲