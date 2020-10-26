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朱茵49歲生日未能返家慶生　老公黃貫中隔空為愛妻送驚喜

娛樂 17:51 2020/10/26

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女神朱茵49歲生日。

「童顏仙子」朱茵昨日（10月25日）迎來49歲生日，家庭行先的她，正為電影《雨打芭蕉》長駐內地開工，無奈與老公黃貫中（Paul）和愛女黃鶯分隔兩地，不過壽星女仍然集萬千寵愛在一身，除老公隔空送歌，劇組更炮製「驚」喜派對，令朱茵好不感動。

朱茵連日忙於為電影趕工，連生日也在拍攝中度過，提到兩位摯愛，她笑指老公早已「遙距送禮」。

朱茵已是幸福人妻。

她指：「囡囡同老公向來好重視我生日，昨晚我收夜，收工已經到了生日，不過因為網絡問題，接不到老公電話，令他好焦急，最後他唱了生日歌給我聽，今日亦再都唱，所以我帶著愉快心情開工。在工作中度過生日是一個好兆頭，寓意全年富足圓滿。」

雖然與摯愛小別，女神絕不孤單，昨日獲劇組送上「驚」喜：「成組人叫我入房，好嚴肅跟我講，今日的戲要重拍，更講到差點發火，工作人員突然播片，內容是《雨打芭蕉》劇照，是我在片場的快樂片段，令我好感動。」

劇組為朱茵慶生。

與劇組朝夕相對接近一個月，感性的朱茵直呼不捨，「雖然還有幾日煞科，但我已經很不捨得這班好努力、熱愛電影的年青人，是我身邊的小天使。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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