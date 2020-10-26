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【筍工來了】挪威科企聘人手瀏覽互聯網　兩星期即賺港幣7萬

職場 18:28 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

挪威一間著名軟件公司Opera日前宣布，聘請互聯網搜索員，為公司搜羅趣聞，兩星期即賺8,000元歐羅。

新冠肺炎疫情為就業市場帶來打擊，人人都想找到一份好工，而工作量少且人工高更是所有打工仔最大的渴求。現在機會來了！挪威一間著名軟件公司Opera日前宣布，聘請互聯網搜索員，為公司搜羅趣聞，兩星期即賺8,000元歐羅（約港幣7.4萬元）。

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Opera是來自挪威的一間網絡瀏覽器軟件公司，1996年成立，屬於挪威上市公司Opera Software ASA （已易名為Otello Corporation），總部位於挪威奧斯陸。公司早前宣布，現正招聘人員專責瀏覽互聯網。為了向全球用戶改進其瀏覽器服務體驗，Opera冀望聘請員工協助搜羅各式各樣新奇有趣的事物。

受聘員工只要在互聯網上尋找到合適的內容，不論是有趣的秘聞軼事，抑或是可愛的動物影片， 都可向公司遞交，並將其兩個星期內有關瀏覽互聯網期間的經歷，撰寫成一份報告，即可獲得高達8,000元歐羅的酬勞，收入相當可觀！

應徵要求方面，任何人只要符合法定年齡、能操一口流利的英語、良好的英語寫作能力、具備電腦操作知識的基本水平，包括使用網絡和執行搜索的經驗，並擁有一部能夠安全上網的高速寬頻網路電腦，就可以遞交申請。

【萬聖節筍工】美企聘員工收聽犯罪故事Podcast　即賺1.2萬

此外，Opera同時要求應徵者提供一份簡單履歷，當中包括拍攝一段15至60秒的短片，詳細講述及介紹自己過往瀏覽互聯網的有趣體驗。由於這是一份遠端工作，歡迎任何國藉的人士應徵。有興趣的人士可即時在LinkedIn上遞交申請，截止日期為下月13日。一旦成功獲取錄，就可以即時在今個冬天開始輕鬆工作兩個星期，穩袋7萬港元，各位不容錯過！

責任編輯：施雯雯

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