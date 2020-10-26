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大圍小一女童被潑顏料外公曾遭毆打　疑家人生意糾紛兩男被捕

社會 18:18 2020/10/26

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大圍小一女童被潑顏料，警方拘捕兩名男子。

大圍一名小一女學生上周四上學時，在校門外被一名陌生男子潑橙色顏料。警方調查後發現女童家人與別人有生意上糾紛，其68歲外公上月曾被三陌生男毆打致身體及四肢紅腫，而住所亦曾兩度被淋油及被人用小型雲石球毀壞玻璃窗；警方於前日及昨日分別在牛頭角及秀茂坪區拘捕兩名無業男子，涉嫌刑事毀壞，其中一人以顏料向女童施襲。

大圍一名小一女學生上周四上學時，在校門外被一名陌生男子潑橙色顏料。(黃傑偉攝)

警方新界南總部反三合會行動組署理總督察周文軒表示，上周四上午8時許，大圍美林邨一間小學外，一名6歲小一女學生正在上學途中，一名戴口罩、手持紙杯的男子突然出現，將紙杯內橙色顏料的液體倒在女童的背囊上，女童受驚，校服及書包被染污損毀，家人得悉後報警，女童送院後證實無受傷。

警方經調查後，發現女童家人與人有生意上糾紛，與女童同住的68歲外公，於今年9月30日在火炭住所附近，被三名不知名男子襲擊，致身體及四肢紅腫，而其住所亦在本月15日及22日凌晨被人淋紅油及被人用小型雲石球毀壞玻璃窗。

新界南總區反三合會行動組及其他刑事單位將4宗案件合併調查，經深入調查後成功鎖定數名涉案人士， 於本月25及26日分別於牛頭角及秀茂坪拘捕兩名涉案人士。(黃傑偉攝)

新界南總區反三合會行動組及其他刑事單位將4宗案件合併調查，經深入調查後成功鎖定數名涉案人士， 於本月25及26日分別於牛頭角及秀茂坪拘捕兩名涉案人士， 被捕男子45歲姓陳及31歲姓張，報稱無業， 警方檢獲兩人犯案時衣物；警方行動仍繼續，不排除有更多人被捕。

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記者：黃傑偉

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